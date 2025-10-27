در این دوره، تعداد پروازها با افزایش ۳۰ درصدی از هزار و 493 پرواز در سال ۱۴۰۳ به هزار و نهصد و 44 پرواز رسیده است. همچنین تعداد مسافران جابه‌جا شده با رشد ۴۴ درصدی از یک میلیون و 797 هزار و 329 نفر در مهرماه سال گذشته به دو میلیون و 322 هزار و 443 نفر افزایش یافته است.

از سوی دیگر، میزان بار جابه‌جا شده نیز در مهر 1404 نسبت به مدت مشابه در سال قبل، رشد ۳۱ درصدی را تجربه کرده است. این آمارها نشان‌دهنده روند رو به رشد ترافیک هوایی و افزایش تقاضای سفر به جزیره کیش است که بیانگر جایگاه ویژه این مقصد گردشگری در حوزه حمل‌ونقل هوایی کشور به شمار می‌رود.

انتهای پیام/