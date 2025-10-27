به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، رقابت‌های لیگ هندبال بانوان کیش از روز دوشنبه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۴ با حضور شش تیم در سالن چندمنظوره مجموعه ورزشی المپیک کیش آغاز شده است.

بر اساس تقویم مسابقات، دیدارها هر هفته روز شنبه ساعت ۱۵ برگزار می‌شود و این رقابت‌ها به مدت ۱۰ هفته ادامه خواهد داشت.

هفته دوم این لیگ روز شنبه برگزار شد و تیم کیش‌ران با کسب چهار امتیاز در جایگاه نخست جدول قرار گرفت. تیم‌های اوشن‌پارک و مهر و ماه بیوتی نیز با دو امتیاز، رتبه‌های دوم و سوم جدول را به خود اختصاص داده اند.

این مسابقات با هدف توسعه ورزش بانوان، ارتقای سطح سلامت و افزایش نشاط اجتماعی کیشوندان برگزار می‌شود.