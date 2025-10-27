جشن ولادت حضرت زینب (س) و گرامیداشت روز پرستار در مسجد حضرت زینب (س)

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، آیین گرامیداشت میلاد با سعادت حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار با استقبال گسترده کیشوندان در مسجد حضرت زینب (س) برگزار شد. این مراسم با هدف تبیین جایگاه والای حضرت زینب (س) در فرهنگ اسلامی و پاسداشت نقش و جایگاه پرستاران در نظام سلامت کشور برپا شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا بی‌نیاز، امام جمعه کیش در این مراسم با تبریک میلاد بانوی صبر و شجاعت گفت: برگزاری این آیین جلوه‌ای از مودت به اهل بیت (ع) است و استقبال گسترده کیشوندان از این مراسم، نشان‌دهنده پایبندی جامعه به آموزه‌های دینی و ارزش‌های اسلامی است.

وی افزود: محبت و مودت به اهل بیت (ع) سفارش مستقیم قرآن کریم است و برپایی این جشن‌ها نشان می‌دهد که جامعه ما همچنان در مسیر ارادت به خاندان پیامبر (ص) گام برمی‌دارد.

امام جمعه کیش همچنین با اشاره به جایگاه برجسته حضرت زینب (س) اظهار کرد: ایشان زینت پدر و افتخار خاندان علوی بودند و خطابه تاریخی ایشان در مجلس یزید، جلوه‌ای از ایمان، شجاعت و صلابت اهل بیت (ع) بود.

بی‌نیاز در ادامه به نام‌گذاری روز میلاد حضرت زینب (س) به عنوان روز پرستار اشاره کرد و گفت: پرستاران با ایثار و فداکاری، نقش مهمی در حفظ سلامت جامعه ایفا می‌کنند و این نام‌گذاری یادآور روحیه صبوری و استقامت بانوی بزرگ اسلام است.