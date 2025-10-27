به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، بالغ بر ۷۱ هزار تن خرما، خارک و رطب از سطح نخیلات شهرستان‌های آبادان و خرمشهر برداشت شد.

برداشت خرما در آبادان از اوایل شهریور ماه آغاز و توسط ۱۲ کارگاه و کارخانه، دو سردخانه صنعتی و ۱۹ سردخانه سنتی ذخیره و نگهداری می‌شود.

خرمای آبادان سهم قابل توجهی در صادرات محصولات کشاورزی به بازار های جهانی و ارز آوری دارد عنوان کرد: در سال گذشته حدود ۱۰ هزار تن خرمای استعمران آبادان به کشور های قزاقستان، امارات متحده عربی، روسیه، ترکیه، کشور های اروپایی، هند و افغانستان صادر شده است.

با توجه به تنش آبی و سوختگی نخلستان ها که در سال جاری اتفاق افتاد با کاهش محصول در نخلستان‌های آبادان مواجه بوده‌ایم.

آبادان دارای بیش از ۱۱ هزار و ۵۰۰ هکتار سطح زیر کشت نخیلات با یک میلیون و ۸۰۰ اصله نخل است.

همچنین، از سطح ۱۵۰۰ هکتار نخلستان‌های بارور در خرمشهر، ۸ هزار و ۳۸۰ تن خرما برداشت شده است.

عملیات خرید خرما توسط دو کارگاه انجام می‌شود و تا به امروز ۱۸۰۰ تن محصول خرما خریداری شده و این روند تا اواسط آبان ماه ادامه خواهد داشت.

خوزستان با دارا بودن ارقام متنوع و ارزشمند خرما همچون استعمران، برحی، بریم، عویدی، کبکاب، عویمری، فرسی، زاهدی، گنطار و چندین رقم بومی دیگر، هر ساله بخش قابل توجهی از نیاز بازار‌های داخلی و صادراتی به خارک، رطب و خرما را تأمین می‌کند.

