مجموعه تفرجگاهی و زیپلاین کوسج؛
گامی در توسعه گردشگری ماکو
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو از آمادهسازی مجموعه تفرجگاهی و زیپلاین روستای کوسج با سرمایهگذاری بخش خصوصی خبر داد و گفت این پروژه بهزودی افتتاح میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری منطقه آزاد ماکو، حسین گروسی با اشاره به ظرفیتهای کمنظیر منطقه در حوزه گردشگری اظهار داشت: پروژه زیپلاین کوسج با سرمایهگذاری یکهزار میلیارد ریالی بخش خصوصی، یکی از طرحهای مهم گردشگری منطقه به شمار میرود که با حمایتهای سازمان منطقه آزاد ماکو مراحل پایانی خود را طی میکند و بهزودی به بهرهبرداری میرسد.
وی افزود: این مجموعه در زمینی به مساحت ۹۶۴۷ مترمربع در حال احداث است و تاکنون بیش از ۸۸ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. با بهرهبرداری از آن، زمینه اشتغال مستقیم برای ۲۰ نفر از جوانان منطقه فراهم خواهد شد که گامی مؤثر در توسعه اقتصادی روستاهای اطراف و رونق گردشگری بومی محسوب میشود.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو با اشاره به ویژگیهای منحصربهفرد این طرح گفت: مجموعه تفرجگاهی زیپلاین کوسج شامل فضای تفریحی و دنج خانوادگی، مسیر هیجانانگیز زیپلاین، رستوران، کافیشاپ، کلبههای اقامتی و سایر امکانات خدماتی و رفاهی است که میتواند به یکی از مقاصد گردشگری جذاب و پویای منطقه تبدیل شود.
گروسی تأکید کرد: سازمان منطقه آزاد ماکو در راستای تحقق سیاستهای دولت در توسعه گردشگری و اشتغالزایی، حمایت از سرمایهگذاران بخش خصوصی را در اولویت قرار داده و آماده همکاری برای اجرای طرحهای نوآورانه و ماندگار در سطح منطقه است.
وی در پایان با قدردانی از سرمایهگذاران فعال در حوزه گردشگری افزود: توسعه زیرساختهای تفریحی و اقامتی، گسترش رویدادهای گردشگری و معرفی ظرفیتهای طبیعی منطقه از برنامههای جدی سازمان است تا ماکو به یکی از مقاصد شاخص گردشگری شمالغرب کشور تبدیل شود.