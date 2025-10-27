خبرگزاری کار ایران
گام مشترک برای توسعه حمل‌ونقل ترکیبی و تقویت جایگاه منطقه آزاد انزلی در کریدور شمال–جنوب

کد خبر : 1705629
نشست مشترکی با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی، مدیرکل راه‌آهن شمال۲، و مدیرکل گمرک بندرانزلی و ناظر گمرکات استان گیلان، روز یکشنبه ۴ آبان‌ماه ۱۴۰۴ در ایستگاه راه‌آهن رشت برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، نشست مشترکی با حضور مصطفی طاعتی‌مقدم مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی، رحمت رحمت‌نژاد مدیرکل راه‌آهن شمال۲، و صادق برزگر مدیرکل گمرک بندرانزلی و ناظر گمرکات استان گیلان، روز یکشنبه ۴ آبان‌ماه ۱۴۰۴ در ایستگاه راه‌آهن رشت برگزار شد.

در این نشست، موضوع توسعه حمل‌ونقل ترکیبی و لجستیک ریلی استان گیلان با محوریت نقش‌آفرینی منطقه آزاد انزلی در زنجیره ترانزیت بین‌المللی مورد بررسی قرار گرفت.

از جمله محورهای گفت‌وگو می‌توان به بررسی طرح انتقال غلات ترانزیتی از بندر آکتائو قزاقستان به بندر کاسپین و سپس حمل ریلی آن به بندرعباس با همکاری شرکت کشتیرانی دریای خزر و سازمان منطقه آزاد انزلی اشاره کرد؛ طرحی که به گفته مدیرعامل سازمان، می‌تواند نقطه عطفی در تقویت جایگاه اقتصادی و ترانزیتی شمال کشور باشد.

طاعتی‌مقدم: بندر کاسپین، قلب تپنده ترانزیت در شمال کشور

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در این نشست، ضمن تأکید بر ظرفیت‌های منحصربه‌فرد منطقه در حوزه لجستیک و حمل‌ونقل ترکیبی، اظهار داشت:«منطقه آزاد انزلی با دارا بودن زیرساخت‌های بندری، گمرکی، انبارداری و دسترسی به شبکه ریلی، حلقه کلیدی اتصال مسیرهای دریایی و زمینی در کریدور شمال–جنوب است. ما معتقدیم بندر کاسپین باید به عنوان قلب تپنده ترانزیت کالا در شمال کشور نقش‌آفرینی کند.»

وی با اشاره به رویکرد دولت در توسعه تجارت خارجی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های مناطق آزاد افزود:«تلاش ما این است که با همکاری راه‌آهن و گمرکات، بستر حمل‌ونقل ترکیبی از طریق منطقه آزاد انزلی به طور کامل فعال شود تا مسیر ترانزیتی کالا میان آسیای مرکزی، قفقاز و جنوب کشور با سرعت، دقت و هزینه کمتر انجام گیرد.»

در ادامه نشست، موضوع تخصیص کد گمرکی مستقل برای ایستگاه راه‌آهن رشت و استفاده از اراضی همجوار برای ایجاد پس‌کرانه‌های بندری انزلی و کاسپین در دستور کار قرار گرفت. این اقدام با هدف افزایش بهره‌وری زنجیره حمل‌ونقل و تسهیل جابه‌جایی کالاهای صادراتی و ترانزیتی دنبال می‌شود.

همچنین روند تخلیه و انتقال ۳ هزار کانتینر حامل لوازم خودرو از بندرعباس به ایستگاه رشت مورد بررسی قرار گرفت؛ محموله‌هایی که در چارچوب مزایای گمرکی مناطق آزاد کشور، از مسیر بندر کاسپین ترخیص و برای بارگیری مجدد به مقاصد داخلی اعزام خواهند شد.

در بخش دیگری از جلسه، محمد پردل‌نژاد مدیر حوزه طرح‌های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور در گیلان، گزارشی از پیشرفت طرح احداث ایستگاه راه‌آهن بندر کاسپین ارائه کرد و جزئیات فنی و اجرایی این پروژه با حضور مدیران دستگاه‌های حاضر بررسی شد.

در پایان، حاضران ضمن تأکید بر لزوم هم‌افزایی میان راه‌آهن، گمرک و سازمان منطقه آزاد انزلی برای شکل‌گیری هاب لجستیکی شمال کشور، بر اجرای سریع‌تر زیرساخت‌های حمل‌ونقل ترکیبی و تقویت سهم ترانزیت کشور در کریدور شمال–جنوب تأکید کردند.

 

