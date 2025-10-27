خبرگزاری کار ایران
آغاز پیگیری مصوبات کمیسیون رفع موانع با پروژه یاران؛

پروژه‌های سنواتی زیر ذره‌ بین بازدید میدانی

پروژه‌های سنواتی زیر ذره‌ بین بازدید میدانی
معاون عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد کیش در بازدید از پروژه یاران با اشاره به برنامه ‌ریزی برای اجرای مصوبات کمیسیون رفع موانع، از آغاز بازدیدهای میدانی برای ارزیابی روند اجرای پروژه‌های سنواتی خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین ‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، نخستین بازدید میدانی از پروژه‌های سنواتی با هدف بررسی میزان پیشرفت فیزیکی و ارزیابی روند اجرای مصوبات کمیسیون رفع موانع از پروژه یاران انجام شد. این بازدید با حضور معاون عمرانی و زیربنایی، و مدیر بازرسی، نظارت و پاسخگویی به شکایات سازمان منطقه آزاد کیش همچنین مسئولین مربوطه انجام گرفت. هدف از این اقدام، پیگیری مصوبات ابلاغی و اطمینان از تسریع در روند اجرای پروژه‌های سال‌های گذشته بود.

مسلم‌خانی در حاشیه این بازدید اظهار داشت: از سال گذشته جلسات متعددی با سرمایه‌گذاران برگزار و موانع پروژه‌های سنواتی در کمیسیون رفع موانع بررسی و تصمیم‌گیری شد. بر همین اساس، پروژه‌هایی که مصوب و ابلاغ شده بودند در دستور بازدید قرار گرفتند تا وضعیت اجرای آن‌ها به ‌صورت میدانی ارزیابی شود.

وی با تأکید بر ضرورت نظارت مستمر بر اجرای مصوبات کمیسیون افزود: هدف از این بازدیدها، بررسی پیشرفت پروژه‌ها، شناسایی و رفع موانع احتمالی و اطمینان از تحقق مصوبات است. خوشبختانه روند اجرای پروژه یاران مطلوب ارزیابی شد، اما برخی موارد باقی ‌مانده باید از سوی سازمان، شرکت عمران، آب و خدمات و همچنین سرمایه‌گذار برطرف شود تا سرعت اجرا افزایش یابد.

معاون عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد کیش، در پایان خاطرنشان کرد: بازدید از پروژه‌های سنواتی به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت تا تمامی طرح‌هایی که مشمول مصوبات کمیسیون رفع موانع هستند، در مسیر تکمیل و بهره‌برداری قرار گیرند.

