به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین ‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، نخستین بازدید میدانی از پروژه‌های سنواتی با هدف بررسی میزان پیشرفت فیزیکی و ارزیابی روند اجرای مصوبات کمیسیون رفع موانع از پروژه یاران انجام شد. این بازدید با حضور معاون عمرانی و زیربنایی، و مدیر بازرسی، نظارت و پاسخگویی به شکایات سازمان منطقه آزاد کیش همچنین مسئولین مربوطه انجام گرفت. هدف از این اقدام، پیگیری مصوبات ابلاغی و اطمینان از تسریع در روند اجرای پروژه‌های سال‌های گذشته بود.

مسلم‌خانی در حاشیه این بازدید اظهار داشت: از سال گذشته جلسات متعددی با سرمایه‌گذاران برگزار و موانع پروژه‌های سنواتی در کمیسیون رفع موانع بررسی و تصمیم‌گیری شد. بر همین اساس، پروژه‌هایی که مصوب و ابلاغ شده بودند در دستور بازدید قرار گرفتند تا وضعیت اجرای آن‌ها به ‌صورت میدانی ارزیابی شود.

وی با تأکید بر ضرورت نظارت مستمر بر اجرای مصوبات کمیسیون افزود: هدف از این بازدیدها، بررسی پیشرفت پروژه‌ها، شناسایی و رفع موانع احتمالی و اطمینان از تحقق مصوبات است. خوشبختانه روند اجرای پروژه یاران مطلوب ارزیابی شد، اما برخی موارد باقی ‌مانده باید از سوی سازمان، شرکت عمران، آب و خدمات و همچنین سرمایه‌گذار برطرف شود تا سرعت اجرا افزایش یابد.

معاون عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد کیش، در پایان خاطرنشان کرد: بازدید از پروژه‌های سنواتی به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت تا تمامی طرح‌هایی که مشمول مصوبات کمیسیون رفع موانع هستند، در مسیر تکمیل و بهره‌برداری قرار گیرند.