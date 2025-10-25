تیم‌ برنج ولیعصر قهرمان لیگ والیبال ساحلی خلیج فارس کیش شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی واموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، مرحله رده ‌بندی و فینال اولین دوره لیگ والیبال ساحلی خلیج فارس شامگاه جمعه ۲ آبان در پلاژ آقایان کیش برگزار شد و با معرفی تیم‌های برتر به کار خود پایان داد.

در دیدار فینال که بین تیم‌های برنج ولیعصر و مهیار برگزار شد در یک مسابقه‌ دیدنی و پرهیجان، این رقابت با نتیجه ۲ بر صفر به سود تیم برنج ولیعصر به پایان رسید و این تیم عنوان قهرمانی لیگ والیبال ساحلی خلیج فارس کیش را کسب کرد.

در دیدار رده‌بندی نیز دو تیم بیچ باکس و چای اکبر به مصاف یکدیگر رفتند که در پایان، تیم بیچ باکس با پیروزی در این دیدار عنوان سوم لیگ را به دست آورد.

در حاشیه جشن اختتامیه لیگ، از پیشکسوتان والیبال کیش با اهدای لوح سپاس تقدیر شد و همچنین احکام اعضای جدید هیئت والیبال کیش از سوی مسئولان معاونت ورزش و تفریحات سالم اهدا شد.

گفتنی است لیگ والیبال ساحلی کیش با حضور ۲۵ بازیکن در قالب ۱۲ تیم از شهریور ماه آغاز شد و دراین رقابت ها تیم ها در ۱۱ بازی مرحله گروهی و ۸ بازی مرحله حذفی با هم رقابت کردند.