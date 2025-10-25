خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تیم‌ برنج ولیعصر قهرمان لیگ والیبال ساحلی خلیج فارس کیش شد

تیم‌ برنج ولیعصر قهرمان لیگ والیبال ساحلی خلیج فارس کیش شد
کد خبر : 1704819
لینک کوتاه کپی شد.

تیم‌ برنج ولیعصر با برتری در مسابقه فینال، قهرمان این دوره لیگ والیبال ساحلی کیش جام خلیج فارس شد.

 به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی واموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، مرحله رده ‌بندی و فینال اولین دوره لیگ والیبال ساحلی خلیج فارس شامگاه جمعه ۲ آبان در پلاژ آقایان کیش برگزار شد و با معرفی تیم‌های برتر به کار خود پایان داد.

در دیدار فینال که بین تیم‌های برنج ولیعصر و مهیار برگزار شد در یک مسابقه‌ دیدنی و پرهیجان، این رقابت با نتیجه ۲ بر صفر به سود تیم برنج ولیعصر به پایان رسید و این تیم عنوان قهرمانی لیگ والیبال ساحلی خلیج فارس کیش را کسب کرد.

در دیدار رده‌بندی نیز دو تیم بیچ باکس و چای اکبر به مصاف یکدیگر رفتند که در پایان، تیم بیچ باکس با پیروزی در این دیدار عنوان سوم لیگ را به دست آورد.

در حاشیه جشن اختتامیه لیگ، از پیشکسوتان والیبال کیش با اهدای لوح سپاس تقدیر شد و همچنین احکام اعضای جدید هیئت والیبال کیش از سوی مسئولان معاونت ورزش و تفریحات سالم اهدا شد.

گفتنی است لیگ والیبال ساحلی کیش با حضور ۲۵ بازیکن در قالب ۱۲ تیم از شهریور ماه آغاز شد و دراین رقابت ها  تیم ها  در ۱۱ بازی مرحله گروهی و ۸ بازی مرحله حذفی با هم رقابت کردند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ