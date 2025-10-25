خبرگزاری کار ایران
اجرای ایروکامبت و کاتای تیمی کاراته کاهای کیش در هفته تربیت بدنی

اجرای ایروکامبت و کاتای تیمی کاراته کاهای کیش در هفته تربیت بدنی
برنامه نمایشی ایروکامبت و کاتای تیمی کاراته کاراته کاهای جزیره کیش در گرامیداشت هفته تربیت بدنی و ورزش، در اسکله تفریحی جزیره برگزار شد.

به گزارش ایلنا  به نقل از روابط عمومی واموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، این برنامه با هدف ترویج فرهنگ ورزش، ایجاد شور و نشاط اجتماعی و تشویق شهروندان به فعالیت‌های بدنی اجرا شد.

 در این مراسم، کاراته کاهای جزیره کیش با اجرای حرکات هماهنگ و نمایشی، جلوه‌ای از توانمندی و آمادگی بدنی خود را به نمایش گذاشتند که با استقبال گرم گردشگران و ساکنان کیش همراه بود.

 

