مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس:
دیوان محاسبات بازوی توانمند نظارتی در مسیر توسعه ارس
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس با بیان اینکه حضور دیوان محاسبات در سازمان ها فرصتی ارزشمند برای بهبود عملکرد و تضمین تحقق اهداف توسعهای منطقه است گفت : دیوان محاسبات به عنوان نهاد نظارتی و تخصصی، بازوی توانمندی برای پیشبرد اهداف توسعهای این منطقه به شمار میرود.
به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، در دیدار امروز سید هاشم میراب مرتضوی، مدیرکل دیوان محاسبات آذربایجان شرقی با هادی مقدم زاده مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس، بر همکاریهای مشترک در راستای ارتقای شفافیت مالی و اجرای دقیق قوانین و مقررات تأکید شد.
مقدم زاده در این دیدار بابیان اینکه دیوان محاسبات در کنار وظیفه خطیر نظارت، نقشی سازنده در هدایت دستگاههای اجرایی به سمت کارآمدی و سلامت اداری دارد، ادامه داد: از نگاه سازمان منطقه آزاد ارس حضور دیوان نه یک محدودیت، بلکه فرصتی ارزشمند برای بهبود عملکرد و تضمین تحقق اهداف توسعهای منطقه است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس گفت : تعامل مؤثر میان سازمان منطقه آزاد ارس و دیوان محاسبات، به ارتقای انضباط مالی، افزایش اعتماد عمومی و تسهیل روند سرمایهگذاری در این منطقه کمک میکند.
وی تاکید کرد: ما از نظارتهای دقیق و کارشناسانه دیوان استقبال میکنیم و آن را عاملی برای شفافیت و رشد پایدار میدانیم.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس در ادامه ابراز امیدواری کرد با همکاری نزدیک دیوان محاسبات، بتوانیم الگوی موفقی از همافزایی نهادهای نظارتی و اجرایی در کشور ارائه دهیم؛ الگویی که در آن توسعه اقتصادی و سلامت اداری در کنار هم پیش بروند.
مدیرکل دیوان محاسبات استان نیز در این دیدار با اشاره به رویکرد جدید این نهاد در زمینه نظارت هوشمند، بر تعامل مثبت و تبادل تجربیات با سازمان منطقه آزاد ارس گفت : دیوان محاسبات با حفظ استقلال حرفهای خود، امروز به دنبال نظارتی راهگشا، پیشگیرانه و اصلاحمحور است.
مرتضوی با بیان اینکه هدف ما صرفاً برخورد با تخلف نیست افزود : تلاش داریم با رصد دقیق عملکردها، زمینه تصمیمگیری صحیح و مدیریت بهینه منابع را در دستگاههای اجرایی فراهم کنیم.
وی منطقه آزاد ارس را یکی از قطبهای مهم اقتصادی استان با ظرفیت بالا برای سرمایهگذاری و توسعه دانست و اظهار داشت : رویکرد دیوان در قبال چنین مجموعههایی حمایتی و مشورتی است؛ به نحوی که ضمن صیانت از بیتالمال و انضباط مالی، مسیر توسعه اقتصادی و ایجاد فرصتهای اشتغال نیز تسهیل شود.
وی خاطرنشان کرد : معتقدیم همافزایی میان نهادهای نظارتی و اجرایی، بهترین راه برای تحقق مدیریت کارآمد و پاسخگو در کشور است.