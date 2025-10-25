خبرگزاری کار ایران
مسابقات ورزشی هفته تربیت بدنی در مرکز نوردوز منطقه آزاد ارس برگزار شد

مسابقات ورزشی هفته تربیت بدنی در مرکز نوردوز منطقه آزاد ارس برگزار شد
همزمان با گرامیداشت هفته تربیت بدنی و ورزش مسابقات ورزشی دارت، تیراندازی و طناب کشی در مرکز نوردوز منطقه آزاد ارس برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، مسابقات ورزشی به مناسبت هفته تربیت بدنی با همکاری مدیریت اجتماعی و تفریحات سالم و مدیریت مرکز نوردوز منطقه آزاد ارس در محوطه اداری این مرکز برگزار شد.

این رویداد ورزشی با هدف ترویج سلامت عمومی و تقویت روحیه همبستگی اجتماعی و نهادینه‌سازی فرهنگ ورزش همگانی و با استقبال چشمگیر ساکنان روستاهای اطراف نوردوز و سیه‌رود در رشته‌های دارت، تیراندازی و طناب‌کشی برگزار شد. 

در خاتمه مراسم و پس از برگزاری رقابت‌ها  به نفرات برتر هر رشته جوایزی به رسم یادبود اهدا شد.

 

