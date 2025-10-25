مسابقات ورزشی هفته تربیت بدنی در مرکز نوردوز منطقه آزاد ارس برگزار شد
همزمان با گرامیداشت هفته تربیت بدنی و ورزش مسابقات ورزشی دارت، تیراندازی و طناب کشی در مرکز نوردوز منطقه آزاد ارس برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، مسابقات ورزشی به مناسبت هفته تربیت بدنی با همکاری مدیریت اجتماعی و تفریحات سالم و مدیریت مرکز نوردوز منطقه آزاد ارس در محوطه اداری این مرکز برگزار شد.
این رویداد ورزشی با هدف ترویج سلامت عمومی و تقویت روحیه همبستگی اجتماعی و نهادینهسازی فرهنگ ورزش همگانی و با استقبال چشمگیر ساکنان روستاهای اطراف نوردوز و سیهرود در رشتههای دارت، تیراندازی و طنابکشی برگزار شد.
در خاتمه مراسم و پس از برگزاری رقابتها به نفرات برتر هر رشته جوایزی به رسم یادبود اهدا شد.