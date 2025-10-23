حمایت ویژه دولت از آبادان و خرمشهر در دستور کار

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، دکتر عارف با اشاره به مقاومت مردم آبادان و خرمشهر در دوران دفاع مقدس گفت: «ما دِین خود را به مردمی که به فرموده امام، دین‌شان را به اسلام ادا کردند، باید ادا کنیم. آبادان و خرمشهر نگین‌های خوزستان‌اند و دولت موظف است با نگاهی ویژه، عقب‌ماندگی‌های گذشته را جبران کند.»

خانزادی نیز با قدردانی از حمایت دولت، بر ضرورت تقویت پشتیبانی‌ها برای بهبود چهره شهری، توسعه فضای سبز و ارتقای خدمات شهری تأکید کرد و گفت:«انباشت نخاله‌های باقی‌مانده از دوران جنگ و زباله‌هایی که در سال‌های پس از آن جمع شده، هنوز چهره شهر را مخدوش کرده و موجب نارضایتی مردم است. با وجود تلاش‌های انجام‌شده، خدمات ارائه‌شده کمتر دیده می‌شود.»

او ادامه داد:«تمام مسئولان دو شهرستان را در کارگروه‌های منظم کنار هم قرار داده‌ایم تا با هم‌افزایی، مشکلات را برطرف کنیم. در آستانه نوروز، هدف ما فقط آماده‌سازی شهر برای پذیرایی از مهمانان نیست؛ بلکه می‌خواهیم دین خود را به میزبانان، یعنی مردم این منطقه، ادا کنیم. زیرساخت‌های شهری باید در شأن مردم مهمان‌نواز آبادان و خرمشهر باشد.»

در این نشست، دوگانگی حاکمیتی در مدیریت شهری به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین موانع توسعه منطقه مطرح شد و دو طرف درباره راهکارهای حرکت به‌سمت مدیریت واحد گفت‌وگو کردند.

بهبود ناوگان حمل‌ونقل عمومی، نوسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده از جنگ و پس از آن، و فعال‌تر شدن وزارت امور خارجه در دیپلماسی اقتصادی مرزی به‌ویژه در شلمچه از دیگر محورهای جلسه بود.

خانزادی همچنین با اشاره به توافق اخیر با طرف عراقی برای واردات کالا، خواستار تسریع در اجرای آن شد.

در پایان مقرر شد پیشنهادهای اجرایی منطقه آزاد اروند به دفتر معاون اول رئیس‌جمهور ارسال شود و دکتر عارف بر حمایت کامل دولت از اجرای این برنامه‌ها تأکید کرد و گفت:«دولت تمام‌قد پای اجرای مطالبات برحق مردم آبادان و خرمشهر خواهد ایستاد.»