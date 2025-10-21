جشنواره بین المللی تئاتر کوتاه کیش به خانه آخر رسید
در سومین روز ششمین جشنواره بینالمللی تئاتر کوتاه کیش، سه اثر نمایشی در بخش کشتی بر روی لنج اجرا شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد کیش، در سومین روز برگزاری ششمین جشنواره بینالمللی تئاتر کوتاه کیش، سه اثر نمایشی با استقبال تماشاگران و علاقهمندان به هنر تئاتر در اسکله صیادی و بر روی لنج اجرا شد.
در این بخش، نمایشهای «1945» به کارگردانی بهرام برخورداری از تهران، «جزر و مد شهادتنامهها» به کارگردانی جواد پورابراهیمی از تهران و «غراب شیطان» به کارگردانی شاهین سلطانی از پردیس به نمایش درآمدند.
گفتنی است مراسم اختتامیه ومعرفی آثار برتر این جشنواره 29 مهر در سالن خلیج فارس مرکز همایش های بین المللی کیش برگزار می شود