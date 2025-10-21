خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند به مناسبت روز ملی صادرات

پیام مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند به مناسبت روز ملی صادرات
کد خبر : 1703304
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند در پیامی به مناسبت ۲۹ مهر ماه، روز ملی صادرات را تبریک گفت.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و اموربین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، متن پیام بدین شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم
پیام گرامیداشت روز ملی صادرات

۲۹ مهرماه، «روز ملی صادرات»، یادآور جایگاه والای صادرکنندگان به‌عنوان پیشگامان رشد اقتصادی و توسعه پایدار کشور است. صادرات، نماد توانمندی، خلاقیت و تلاش تولیدکنندگانی است که با اتکا به دانش، نوآوری و پشتکار، پرچم ایران را در بازارهای جهانی برافراشته‌اند.

منطقه آزاد اروند به‌عنوان یکی از دروازه‌های مهم تجاری کشور، با برخورداری از موقعیت ممتاز جغرافیایی، دسترسی به آب‌های آزاد و ظرفیت‌های ویژه در حوزه حمل‌ونقل و ترانزیت، نقش بسزایی در توسعه صادرات غیرنفتی و تقویت پیوندهای اقتصادی با کشورهای منطقه دارد.

در این روز خجسته، از همه فعالان اقتصادی، صادرکنندگان، تولیدکنندگان، کارآفرینان و تلاشگران عرصه تجارت در منطقه آزاد اروند قدردانی می‌نمایم و اطمینان می‌دهم که این سازمان با جدیت در مسیر رفع موانع صادرات، تسهیل فرایندهای گمرکی و حمایت از حضور پایدار بنگاه‌های تولیدی در بازارهای جهانی گام برخواهد داشت.

امید است با هم‌افزایی و همکاری میان بخش‌های دولتی و خصوصی، منطقه آزاد اروند به الگویی موفق از صادرات پایدار و مبتنی بر مزیت‌های رقابتی تبدیل شود.

با تبریک مجدد روز ملی صادرات، توفیق روزافزون همه تلاشگران این عرصه را از درگاه خداوند متعال خواستارم.

مصطفی خانزادی
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ