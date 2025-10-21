پیام مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند به مناسبت روز ملی صادرات

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و اموربین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، متن پیام بدین شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

پیام گرامیداشت روز ملی صادرات

۲۹ مهرماه، «روز ملی صادرات»، یادآور جایگاه والای صادرکنندگان به‌عنوان پیشگامان رشد اقتصادی و توسعه پایدار کشور است. صادرات، نماد توانمندی، خلاقیت و تلاش تولیدکنندگانی است که با اتکا به دانش، نوآوری و پشتکار، پرچم ایران را در بازارهای جهانی برافراشته‌اند.

منطقه آزاد اروند به‌عنوان یکی از دروازه‌های مهم تجاری کشور، با برخورداری از موقعیت ممتاز جغرافیایی، دسترسی به آب‌های آزاد و ظرفیت‌های ویژه در حوزه حمل‌ونقل و ترانزیت، نقش بسزایی در توسعه صادرات غیرنفتی و تقویت پیوندهای اقتصادی با کشورهای منطقه دارد.

در این روز خجسته، از همه فعالان اقتصادی، صادرکنندگان، تولیدکنندگان، کارآفرینان و تلاشگران عرصه تجارت در منطقه آزاد اروند قدردانی می‌نمایم و اطمینان می‌دهم که این سازمان با جدیت در مسیر رفع موانع صادرات، تسهیل فرایندهای گمرکی و حمایت از حضور پایدار بنگاه‌های تولیدی در بازارهای جهانی گام برخواهد داشت.

امید است با هم‌افزایی و همکاری میان بخش‌های دولتی و خصوصی، منطقه آزاد اروند به الگویی موفق از صادرات پایدار و مبتنی بر مزیت‌های رقابتی تبدیل شود.

با تبریک مجدد روز ملی صادرات، توفیق روزافزون همه تلاشگران این عرصه را از درگاه خداوند متعال خواستارم.

مصطفی خانزادی

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند

انتهای پیام/