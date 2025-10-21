پیام مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند به مناسبت روز ملی صادرات
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند در پیامی به مناسبت ۲۹ مهر ماه، روز ملی صادرات را تبریک گفت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و اموربینالملل سازمان منطقه آزاد اروند، متن پیام بدین شرح است:
بسمالله الرحمن الرحیم
پیام گرامیداشت روز ملی صادرات
۲۹ مهرماه، «روز ملی صادرات»، یادآور جایگاه والای صادرکنندگان بهعنوان پیشگامان رشد اقتصادی و توسعه پایدار کشور است. صادرات، نماد توانمندی، خلاقیت و تلاش تولیدکنندگانی است که با اتکا به دانش، نوآوری و پشتکار، پرچم ایران را در بازارهای جهانی برافراشتهاند.
منطقه آزاد اروند بهعنوان یکی از دروازههای مهم تجاری کشور، با برخورداری از موقعیت ممتاز جغرافیایی، دسترسی به آبهای آزاد و ظرفیتهای ویژه در حوزه حملونقل و ترانزیت، نقش بسزایی در توسعه صادرات غیرنفتی و تقویت پیوندهای اقتصادی با کشورهای منطقه دارد.
در این روز خجسته، از همه فعالان اقتصادی، صادرکنندگان، تولیدکنندگان، کارآفرینان و تلاشگران عرصه تجارت در منطقه آزاد اروند قدردانی مینمایم و اطمینان میدهم که این سازمان با جدیت در مسیر رفع موانع صادرات، تسهیل فرایندهای گمرکی و حمایت از حضور پایدار بنگاههای تولیدی در بازارهای جهانی گام برخواهد داشت.
امید است با همافزایی و همکاری میان بخشهای دولتی و خصوصی، منطقه آزاد اروند به الگویی موفق از صادرات پایدار و مبتنی بر مزیتهای رقابتی تبدیل شود.
با تبریک مجدد روز ملی صادرات، توفیق روزافزون همه تلاشگران این عرصه را از درگاه خداوند متعال خواستارم.
مصطفی خانزادی
رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند