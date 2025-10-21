خبرگزاری کار ایران
اجرای طرح دوره ای پایش بهداشتی و سلامت عمومی در جزیره هندورابی

کد خبر : 1703211
در راستای اهداف سازمان منطقه آزاد کیش برای حفظ سلامت جامعه محلی و پایش مستمر وضعیت بهداشتی جزایر تابعه، طرح جامع پایش بهداشتی و سلامت عمومی در جزیره هندورابی اجرا شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، تیم بهداشت مرکز بهداشت جزیره کیش با هدف ارتقای سطح بهداشت عمومی و ارائه خدمات درمانی به ساکنان، دانش‌آموزان و نیروهای مستقر در جزیره، این طرح را به مرحله اجرا رساند.

در این طرح، پزشک همراه با اعضای تیم بهداشت با حضور در خانه بهداشت هندورابی، ضمن معاینه و ارائه خدمات مراقبتی به بومیان و دانش‌آموزان، وضعیت سلامت عمومی افراد ساکن در جزیره را مورد بررسی قرار دادند.

هم‌زمان، گروه بهداشت محیط با استقرار در جزیره، عملیات نمونه‌برداری از آب‌های سطحی، آب‌های تصفیه‌شده و منابع ذخیره آب را به‌منظور بررسی وضعیت میکروبی و انگلی انجام دادند تا از ایمنی و سلامت منابع آبی جزیره اطمینان حاصل شود.

همچنین معاینه و ارزیابی سلامت بومیان ، دانش آموزان و نیز نیروهای مستقر در جزیره و مجموعه‌های فعال نیز در دستور کار تیم بهداشتی قرار گرفت.

تقدیر از طاهره هلال، بهورز جزیره هندورابی به پاس اجرای این طرح و ارتقای سلامت عمومی جزیره هندورابی از دیگر بخش های سفر تیم بهداشت به این جزیره بود.

لازم به ذکر است که این اقدامات به صورت دوره‌ای و هر ماه در جزیره هندورابی انجام می‌شود تا پایش سلامت جامعه محلی و ایمنی منابع به صورت مستمر تضمین شود.

 

