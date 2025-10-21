خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

منطقه آزاد اروند میزبان دومین بزرگداشت روز ملی خرما

منطقه آزاد اروند میزبان دومین بزرگداشت روز ملی خرما
کد خبر : 1703210
لینک کوتاه کپی شد.

دومین بزرگداشت روز ملی خرما روز چهارشنبه ۳۰ مهرماه با حضور جمعی از مسئولان ملی و استانی در حوزه‌های کشاورزی، آب، تجارت و بانکداری در منطقه آزاد اروند برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و اموربین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، در این رویداد، پنل‌های تخصصی با محوریت «خرما، آب و مشوق‌های صادراتی» برگزار خواهد شد و کارشناسان، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به بررسی فرصت‌ها و چالش‌های زنجیره ارزش خرما از تولید تا صادرات می‌پردازند.

خرما به‌عنوان یکی از محصولات استراتژیک جنوب کشور، نقشی مهم در توسعه اقتصادی، اشتغال‌زایی و افزایش درآمدهای غیرنفتی دارد. استان خوزستان و به‌ویژه شهرستان‌های آبادان و خرمشهر از قطب‌های مهم تولید این محصول در کشور به شمار می‌روند و برگزاری این رویداد در منطقه آزاد اروند، زمینه‌ساز گسترش همکاری‌های بین‌بخشی و جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید در صنعت خرما است.

این آیین با مشارکت انجمن ملی خرمای ایران و خوزستان، سازمان منطقه آزاد اروند، اتاق‌های بازرگانی آبادان، خرمشهر و اهواز برگزار می‌شود و هدف آن تقویت زنجیره تأمین، افزایش صادرات و معرفی ظرفیت‌های منحصر‌به‌فرد خرمای منطقه در بازارهای داخلی و بین‌المللی است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ