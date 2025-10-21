منطقه آزاد اروند میزبان دومین بزرگداشت روز ملی خرما
دومین بزرگداشت روز ملی خرما روز چهارشنبه ۳۰ مهرماه با حضور جمعی از مسئولان ملی و استانی در حوزههای کشاورزی، آب، تجارت و بانکداری در منطقه آزاد اروند برگزار میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و اموربینالملل سازمان منطقه آزاد اروند، در این رویداد، پنلهای تخصصی با محوریت «خرما، آب و مشوقهای صادراتی» برگزار خواهد شد و کارشناسان، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به بررسی فرصتها و چالشهای زنجیره ارزش خرما از تولید تا صادرات میپردازند.
خرما بهعنوان یکی از محصولات استراتژیک جنوب کشور، نقشی مهم در توسعه اقتصادی، اشتغالزایی و افزایش درآمدهای غیرنفتی دارد. استان خوزستان و بهویژه شهرستانهای آبادان و خرمشهر از قطبهای مهم تولید این محصول در کشور به شمار میروند و برگزاری این رویداد در منطقه آزاد اروند، زمینهساز گسترش همکاریهای بینبخشی و جذب سرمایهگذاریهای جدید در صنعت خرما است.
این آیین با مشارکت انجمن ملی خرمای ایران و خوزستان، سازمان منطقه آزاد اروند، اتاقهای بازرگانی آبادان، خرمشهر و اهواز برگزار میشود و هدف آن تقویت زنجیره تأمین، افزایش صادرات و معرفی ظرفیتهای منحصربهفرد خرمای منطقه در بازارهای داخلی و بینالمللی است.