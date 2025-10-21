معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد ارس: صادرات، نماد قدرت ملی و پویایی اقتصاد مقاومتی است
معاون توسعه اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان منطقه آزاد ارس همزمان با فرا رسیدن روز ملی صادرات با تقدیر از سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی از برگزاری نمایشگاه توانمندیهای صادراتی این منطقه در کشور ارمنستان خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد ارس، ابراهیم جلیلی ضمن تبریک روز ملی صادرات به تجار، تولیدکنندگان و صادرکنندگان و فعالان اقتصادی منطقه آزاد ارس گفت: صادرات تنها یک شاخص اقتصادی نیست بلکه نماد قدرت ملی و نشانه پویایی بخش خصوصی است.
جلیلی با تقدیر از نقش آفرینی صادرکنندگان منطقه در شرایط کنونی کشور افزود: صادرکنندگان منطقه آزاد ارس با وجود تمامی چالشهای پیشرو با درایت، تدبیر و سرمایه خود گامهای استواری برای به حرکت درآوردن چرخهای صادرات کشور برداشتهاند و ما قدردان تلاشهای ارزشمندشان هستیم.
معاون توسعه اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان منطقه آزاد ارس به آمارهای مثبت این منطقه اشاره کرد و گفت: تراز تجاری مثبت منطقه طی دوره ها و ماه های مختلف سال، تنها بخشی از دستاوردهای درخشان این منطقه است. امروز منطقه آزاد ارس در بسیاری از شاخصهای ارزیابی، جایگاه نخست را کسب کرده که این موفقیتها مدیون حضور پررنگ، سرمایهگذاری و اعتماد بخش خصوصی و فعالان اقتصادی است. سرمایهگذاران برای ما بسیار ارزشمند هستند و حمایت از آنان یک اولویت استراتژیک این سازمان است.
جلیلی در ادامه به برنامههای آینده در راستای توسعه صادرات اشاره و خاطرنشان کرد: در چارچوب سیاستهای حمایتی از سرمایهگذاران و با تأکید و حمایت مستقیم دکتر مقدمزاده، مدیرعامل سازمان برنامههایی با هدف گشایش بازارهای جدید و توسعه صادرات برنامهمحور در دست اجراست. از جمله این برنامهها میتوان به عقد تفاهمنامه با انجمن تولیدکنندگان برای توسعه صادرات، تهیه بانک اطلاعاتی محصولات تولیدی منطقه به منظور بازاریابی با کمک هوش مصنوعی، برگزاری جلسات میزهای کشورهای هدف در منطقه برای رفع موانع صادراتی و جذب شرکتهای مدیریت صادرات (EMC) اشاره کرد.
جلیلی همچنین از برنامهریزی برای برگزاری نمایشگاه توانمندیهای صادراتی منطقه آزاد ارس در کشور ارمنستان در اواخر آذرماه سال جاری خبر داد و افزود: این نمایشگاه فرصت ممتازی برای معرفی محصولات و خدمات شرکتهای مستقر در منطقه و ایجاد پیوندهای تجاری بیشتر با همسایگان شمالی خواهد بود.
وی در پایان تأکید کرد: سازمان منطقه آزاد ارس با تمام توان پشتیبان سرمایهگذاران و تولیدکنندگان است و از هیچ تلاشی برای رفع موانع پیشروی آنان و تسهیل فعالیتهای اقتصادی و صادراتی فروگذار نخواهد کرد.