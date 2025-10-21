به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، نشست هم‌اندیشی با صنعتگران و فعالان اقتصادی شهرک صنعتی ضیابر با حضور مصطفی طاعتی‌مقدم مدیرعامل و معاونین این سازمان، سعید رحمت‌زاده نماینده مردم صومعه‌سرا و معین شهرستان انزلی در مجلس شورای اسلامی و رئیس فراکسیون مناطق آزاد کشور، و همچنین عباس صابر مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان گیلان برگزار شد.

در این نشست، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی ضمن تشریح ظرفیت‌ها و مزایای سرمایه‌گذاری در محدوده منطقه آزاد، با تأکید بر اهمیت راهبردی شهرک صنعتی ضیابر اظهار داشت :«این شهرک از نظر موقعیت جغرافیایی، یکی از نقاط کلیدی و مستعد استان است که در مسیر ترانزیتی رشت–آستارا قرار گرفته و در آینده نزدیک نیز در همجواری مسیر ریلی، به یکی از قطب‌های صنعتی شمال کشور تبدیل خواهد شد. با توجه به برخورداری از مزایای منطقه آزاد، ضیابر می‌تواند به الگویی موفق در زمینه توسعه صنایع دانش‌بنیان، صادرات‌محور و تولید فناورانه بدل شود.»

وی با اشاره به سیاست‌های سازمان در جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و حمایت از تولیدکنندگان افزود:

« مجموعه‌ای از اقدامات عملیاتی شامل فنس‌کشی محدوده گمرکی شهرک، استقرار تیم اداری سازمان منطقه آزاد انزلی به عنوان پنجره واحد خدمات‌رسانی به فعالان اقتصادی، تسهیل فرآیندهای گمرکی، صدور مجوزها، و ارائه خدمات مالی و بیمه‌ای در دستور کار قرار دارد تا فعالان این شهرک بتوانند با سهولت و اطمینان بیشتری به فعالیت‌های تولیدی و صادراتی خود ادامه دهند.»

در ادامه، رحمت‌زاده نماینده مردم صومعه‌سرا و رئیس فراکسیون مناطق آزاد کشور نیز ضمن تقدیر از اقدامات سازمان منطقه آزاد انزلی، گفت:« الحاق شهرک صنعتی ضیابر به محدوده منطقه آزاد، یک فرصت بی‌نظیر برای توسعه صنعتی و اشتغال‌زایی در غرب گیلان است. تعامل نزدیک بخش خصوصی و نهادهای مدیریتی منطقه آزاد، می‌تواند زمینه‌ساز جهش اقتصادی در حوزه تولید و صادرات باشد.»

صابر مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی گیلان نیز بر اهمیت همکاری دستگاه‌های اجرایی در فراهم آوردن زیرساخت‌های لازم برای رشد و رونق فعالیت‌های صنعتی در این شهرک تأکید کرد و افزود:« با هم‌افزایی میان مجموعه منطقه آزاد انزلی و شرکت شهرک‌های صنعتی، می‌توان مسیر توسعه را برای فعالان اقتصادی هموار کرد و مشکلات موجود در حوزه زیرساخت، انرژی و مجوزها را به حداقل رساند.»

در بخش دیگر این نشست، فعالان اقتصادی حاضر در جلسه به بیان نقطه‌نظرات، دغدغه‌ها و پیشنهادات خود پرداختند. آنان با اشاره به موضوعاتی از جمله بهبود زیرساخت‌های برق و گاز، تسهیل صادرات محصولات، و ایجاد بسترهای فناوری اطلاعات در شهرک خواستار حمایت همه‌جانبه سازمان منطقه آزاد و نهادهای ذی‌ربط شدند.

در پایان، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی به همراه هیئت همراه از دو واحد صنعتی در شهرک ضیابر بازدید به عمل آوردند؛ یکی از این واحدها در زمینه تولید ورق کارتن و مقوا فعالیت دارد و دیگری مربوط به نیروگاه تولید برق CHP در حال احداث است. در این بازدیدها، مدیران سازمان ضمن گفت‌وگو با مدیران واحدها، در جریان آخرین وضعیت فعالیت، نیازها و چالش‌های تولیدی آنان قرار گرفتند.

این نشست، گامی در جهت توسعه تعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با بخش خصوصی، شناسایی ظرفیت‌های صنعتی و رفع موانع پیش‌روی تولیدکنندگان به شمار می‌رود و به گفته مدیرعامل سازمان، تداوم این ارتباط نزدیک می‌تواند زمینه‌ساز جهش تولید، افزایش اشتغال و رشد صادرات در استان گیلان باشد.

انتهای پیام/