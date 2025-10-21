تفکیک صف ارزی مناطق آزاد از سرزمین اصلی با هدف تسهیل تأمین ارز واحدهای تولیدی

به گزارش ایلنا، این اقدام با هدف تسهیل فرآیند تأمین ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی و کاهش زمان انتظار در صف ارزی بانک مرکزی صورت گرفته است. به دنبال این توافق، طی ابلاغیه‌ای رسمی، موضوع به سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اطلاع‌رسانی شد تا با توجه به محدودیت منابع ارزی، نسبت به احصاء شاخص‌های اولویت‌ساز در تخصیص ارز اقدام نمایند.

بر اساس دستورالعمل جدید، مقرر شده است کمیته ارزی در هر منطقه تشکیل شود و فهرست واحدهای تولیدی دارای اولویت، جهت بررسی‌های بعدی به دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ارسال شود. همچنین سازمان‌های مناطق موظف شدند با اعمال محدودیت‌های لازم در ظرفیت تولید مندرج در پروانه‌های بهره‌برداری، به‌صورت دوره‌ای و فصلی نسبت به بررسی و تأیید درخواست‌ها در سامانه تخصصی اقدام نمایند.

سیاست جدید دبیرخانه شورای‌عالی، در راستای حمایت هدفمند از تولید، ارتقاء بهره‌وری ارزی و تقویت نقش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در توسعه صنعتی کشور اتخاذ شده و انتظار می‌رود با اجرای آن، فرآیند تأمین ارز برای واحدهای تولیدی این مناطق با سرعت و دقت بیشتری انجام پذیرد.

انتهای پیام/