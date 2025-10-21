کسب مدال نقره ملی مهارت توسط جوان خرمشهری
زهرا رابحی، جوان خرمشهری، در بیستودومین دوره مسابقات ملی مهارت موفق به کسب مدال نقره در رشته آشپزی شد؛ رقابتی که با حضور صدها شرکتکننده از سراسر کشور برگزار و برترین مهارتآموزان ایران را معرفی کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد اروند، این دوره از مسابقات به میزبانی استان اصفهان و با حضور بیش از ۷۰۰ شرکتکننده از استانهای مختلف کشور برگزار شد. هدف از برگزاری این رویداد، شناسایی استعدادهای برتر مهارتی، تقویت آموزشهای فنی و آمادهسازی نیروهای جوان برای حضور در عرصههای بینالمللی عنوان شده است.
در این رقابتها، شرکتکنندگان در بیش از ۳۰ رشته از جمله فناوریهای صنعتی، خدمات و هنرهای کاربردی به رقابت پرداختند. عملکرد نمایندگان استان خوزستان، از جمله زهرا رابحی از خرمشهر، بیانگر ظرفیتهای انسانی و آموزشی این منطقه در تربیت نیروهای متخصص و مهارتمحور است.
منتخبین این دوره پس از ارزیابی نهایی، به اردوهای آمادهسازی برای مسابقات جهانی مهارت اعزام خواهند شد.