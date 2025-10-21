خبرگزاری کار ایران
کسب مدال نقره ملی مهارت توسط جوان خرمشهری

کسب مدال نقره ملی مهارت توسط جوان خرمشهری
کد خبر : 1703094
زهرا رابحی، جوان خرمشهری، در بیست‌ودومین دوره مسابقات ملی مهارت موفق به کسب مدال نقره در رشته آشپزی شد؛ رقابتی که با حضور صدها شرکت‌کننده از سراسر کشور برگزار و برترین مهارت‌آموزان ایران را معرفی کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، این دوره از مسابقات به میزبانی استان اصفهان و با حضور بیش از ۷۰۰ شرکت‌کننده از استان‌های مختلف کشور برگزار شد. هدف از برگزاری این رویداد، شناسایی استعدادهای برتر مهارتی، تقویت آموزش‌های فنی و آماده‌سازی نیروهای جوان برای حضور در عرصه‌های بین‌المللی عنوان شده است.

در این رقابت‌ها، شرکت‌کنندگان در بیش از ۳۰ رشته از جمله فناوری‌های صنعتی، خدمات و هنرهای کاربردی به رقابت پرداختند. عملکرد نمایندگان استان خوزستان، از جمله زهرا رابحی از خرمشهر، بیانگر ظرفیت‌های انسانی و آموزشی این منطقه در تربیت نیروهای متخصص و مهارت‌محور است.

منتخبین این دوره پس از ارزیابی نهایی، به اردوهای آماده‌سازی برای مسابقات جهانی مهارت اعزام خواهند شد.

 

