پیام رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس به مناسبت روز ملی صادرات
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس به مناسبت فرارسیدن ۲۹ مهر ماه که به عنوان« روز ملی صادرات» نامگذاری شده، پیامی منتشر کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری سازمان منطقه آزاد ارس؛ هادی مقدمزاده رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل این سازمان به مناسبت فرارسیدن ۲۹ مهر ماه که به عنوان« روز ملی صادرات» نامگذاری شده، پیامی منتشر کرد که متن آن به شرح ذیل است:
در مسیر رشد و توسعه اقتصادی کشور، صادرات نهتنها موتور محرک تولید و اشتغال بوده، بلکه نمایانگر توان، هوشمندی و همت والای فعالان اقتصادی کشورمان است. روز ملی صادرات فرصتی است برای تجلیل از تلاش و پایداری کسانی که با تکیه بر دانش، نوآوری و روحیه ملی، پرچم «ساخت ایران» را در بازارهای جهانی برافراشتهاند.
در منطقه آزاد ارس، صادرکنندگان جسور و خلاقی فعالیت میکنند که در مسیرهای دشوار رقابت بینالمللی با پشتکار و اعتماد به نفس نام ارس و ایران را بر تارک تجارت در جهان مینشانند. امروز رشد صادرات غیرنفتی و حضور برندهای ارس در بازارهای منطقهای و جهانی نشان از ظرفیت عظیم این سرزمین و آینده روشن اقتصاد ملی دارد.
سازمان منطقه آزاد ارس با نگاه توسعهگرا و مأموریتمحور حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان را به عنوان راهبردی اساسی در تحقق اقتصاد مقاومتی و جهش تولید دنبال میکند. باور داریم که صادرات صرفاً مبادله کالا نیست بلکه تبادل فرهنگ، اندیشه و اعتبار ملی است و هر صادرکننده سفیر ارزشهای اقتصادی و فرهنگی ایران در جهان محسوب میشود.
در این روز ارزشمند ضمن تبریک صمیمانه به همه صادرکنندگان پرتلاش منطقه آزاد ارس از تلاشهای خستگیناپذیر آنان در مسیر رونق تولید و افتخارآفرینی برای کشور قدردانی میکنم و امیدوارم با استمرار همافزایی دولت، بخش خصوصی و فعالان اقتصادی، ارس همچنان یکی از کانونهای اثرگذار در توسعه صادرات غیرنفتی کشور باقی بماند.
روز ملی صادرات مبارک
هادی مقدمزاده
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس