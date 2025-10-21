پیام رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس به مناسبت روز ملی صادرات

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری سازمان منطقه آزاد ارس؛ هادی مقدم‌زاده رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل این سازمان به مناسبت فرارسیدن ۲۹ مهر ماه که به عنوان« روز ملی صادرات» نامگذاری شده، پیامی منتشر کرد که متن آن به شرح ذیل است:

در مسیر رشد و توسعه اقتصادی کشور، صادرات نه‌تنها موتور محرک تولید و اشتغال بوده، بلکه نمایانگر توان، هوشمندی و همت والای فعالان اقتصادی کشورمان است. روز ملی صادرات فرصتی است برای تجلیل از تلاش و پایداری کسانی که با تکیه بر دانش، نوآوری و روحیه ملی، پرچم «ساخت ایران» را در بازارهای جهانی برافراشته‌اند.

در منطقه آزاد ارس، صادرکنندگان جسور و خلاقی فعالیت می‌کنند که در مسیرهای دشوار رقابت بین‌المللی با پشتکار و اعتماد به نفس نام ارس و ایران را بر تارک تجارت در جهان می‌نشانند. امروز رشد صادرات غیرنفتی و حضور برندهای ارس در بازارهای منطقه‌ای و جهانی نشان از ظرفیت عظیم این سرزمین و آینده روشن اقتصاد ملی دارد.

سازمان منطقه آزاد ارس با نگاه توسعه‌گرا و مأموریت‌محور حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان را به عنوان راهبردی اساسی در تحقق اقتصاد مقاومتی و جهش تولید دنبال می‌کند. باور داریم که صادرات صرفاً مبادله کالا نیست بلکه تبادل فرهنگ، اندیشه و اعتبار ملی است و هر صادرکننده سفیر ارزش‌های اقتصادی و فرهنگی ایران در جهان محسوب می‌شود.

در این روز ارزشمند ضمن تبریک صمیمانه به همه صادرکنندگان پرتلاش منطقه آزاد ارس از تلاش‌های خستگی‌ناپذیر آنان در مسیر رونق تولید و افتخارآفرینی برای کشور قدردانی می‌کنم و امیدوارم با استمرار هم‌افزایی دولت، بخش خصوصی و فعالان اقتصادی، ارس همچنان یکی از کانون‌های اثرگذار در توسعه صادرات غیرنفتی کشور باقی بماند.

روز ملی صادرات مبارک

هادی مقدم‌زاده

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس

