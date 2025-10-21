خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس به مناسبت روز ملی صادرات

پیام رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس به مناسبت روز ملی صادرات
کد خبر : 1703072
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس به مناسبت فرارسیدن ۲۹ مهر ماه که به عنوان« روز ملی صادرات» نامگذاری شده، پیامی منتشر کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری سازمان منطقه آزاد ارس؛ هادی مقدم‌زاده رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل این  سازمان  به مناسبت فرارسیدن ۲۹ مهر ماه که به عنوان« روز ملی صادرات» نامگذاری شده، پیامی منتشر کرد که متن آن به شرح ذیل است:

در مسیر رشد و توسعه اقتصادی کشور، صادرات نه‌تنها موتور محرک تولید و اشتغال بوده، بلکه نمایانگر توان، هوشمندی و همت والای فعالان اقتصادی کشورمان است. روز ملی صادرات فرصتی است برای تجلیل از تلاش و پایداری کسانی که با تکیه بر دانش، نوآوری و روحیه ملی، پرچم «ساخت ایران» را در بازارهای جهانی برافراشته‌اند.

در منطقه آزاد ارس، صادرکنندگان جسور و خلاقی فعالیت می‌کنند که در مسیرهای دشوار رقابت بین‌المللی با پشتکار و اعتماد به نفس نام ارس و ایران را بر تارک تجارت در جهان می‌نشانند. امروز رشد صادرات غیرنفتی و حضور برندهای ارس در بازارهای منطقه‌ای و جهانی نشان از ظرفیت عظیم این سرزمین و آینده روشن اقتصاد ملی دارد.

سازمان منطقه آزاد ارس با نگاه توسعه‌گرا و مأموریت‌محور حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان را به عنوان راهبردی اساسی در تحقق اقتصاد مقاومتی و جهش تولید دنبال می‌کند. باور داریم که صادرات صرفاً مبادله کالا نیست بلکه تبادل فرهنگ، اندیشه و اعتبار ملی است و هر صادرکننده سفیر ارزش‌های اقتصادی و فرهنگی ایران در جهان محسوب می‌شود.

در این روز ارزشمند ضمن تبریک صمیمانه به همه صادرکنندگان پرتلاش منطقه آزاد ارس از تلاش‌های خستگی‌ناپذیر آنان در مسیر رونق تولید و افتخارآفرینی برای کشور قدردانی می‌کنم و امیدوارم با استمرار هم‌افزایی دولت، بخش خصوصی و فعالان اقتصادی، ارس همچنان یکی از کانون‌های اثرگذار در توسعه صادرات غیرنفتی کشور باقی بماند.

روز ملی صادرات مبارک

هادی مقدم‌زاده

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ