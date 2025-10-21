خبر خوش برای رانندگان خودروهای ارس پلاک؛
تردد خودروهای ارس پلاک ۴ نوبت در سال برای خارج از استان مجاز شد
رئیس پلیس راهور آذربایجان شرقی از تغییر اساسی در ضوابط تردد خودروهای دارای پلاک منطقه آزاد ارس خبر داد و اعلام کرد: تردد خودروهای ارس پلاک 4 نوبت در سال برای خارج از استان آذربایجان شرقی مجاز شد.
به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، سرهنگ فریدون قنبرزاده با اعلام این خبر گفت: بر اساس بخشنامه جدید پلیس راهور فراجا، دارندگان خودروهای ارس پلاک میتوانند از این پس در قالب چهار نوبت مجزای ۱۵ روزه در طول سال و در سراسر کشور استفاده کنند.
وی همچنین بر تردد کامل خودروهای ارس پلاک در تمامی محدوده استان آذربایجان شرقی تأکید کرد و گفت: تردد ارس پلاک ها در داخل استان آزاد است.
رئیس پلیس راهور آذربایجان شرقی جزئیات جدیدترین دستورالعمل صادرشده در این رابطه را تشریح کرد و اظهار داشت: برابر بخشنامههای سابق به خودروهای دارای پلاک مناطق آزاد، یک مرخصی پیوسته دو ماهه اعطا میشد که میبایست به صورت یکجا و بدون وقفه از آن استفاده میکردند، اما به تازگی و در راستای تسهیلگری و افزایش رضایتمندی ذینفعان، بخشنامهای از سوی پلیس راهور فراجا صادر شد که بر اساس آن این دوره دو ماهه (۶۰ روز) به چهار نوبت مجزا و ۱۵ روزه در تقویم سالیانه تفکیک شده است.
او اضافه کرد: این رویکرد جدید انعطافپذیری قابل توجهی را برای مالکان به ارمغان میآورد تا بتوانند با توجه به نیاز و برنامهریزی شخصی خود در بازههای زمانی مختلف سال از حق تردد خود استفاده بهینه نمایند.
سرهنگ قنبرزاده در بخش دیگری از سخنان خود به طور شفاف به محدوده مجاز تردد خودروهای ارس پلاک پرداخت و خاطرنشان کرد: در خصوص خودروهای ارس پلاک لازم است به صورت واضح اعلام شود که تردد آنان در تمامی محدوده استان آذربایجان شرقی کاملاً بلامانع و آزاد است. مالکان این خودروها میتوانند بدون هیچ دغدغه یا نیاز به مجوز اضافی در سراسر استان تردد داشته باشند و در این زمینه هیچ مانع یا مشکلی وجود ندارد.