سومین جلسه پیش ارزیابی کارگروه اجرایی برنامه شهر سالم جلفا برگزار شد
سومین جلسه پیش ارزیابی کارگروه اجرایی «برنامه شهر سالم جلفا» برگزار شد و در این جلسه عملکرد برخی کمیته ها بررسی و بر آمادگی کامل تمامی نهادهای مرتبط تأکید شد.
به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، سومین جلسه پیش ارزیابی کارگروه اجرایی برنامه شهر سالم جلفا با حضور محمد مسعودی نیا و معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد ارس و رئیس کارگروه اجرایی برنامه شهر سالم جلفا و دبیرخانههای علمی و اجرایی و نمایندگان کمیتههای تخصصی ۹گانه در سالن آموزش سایت اداری برگزار شد.
در این جلسه عملکرد کمیته های سلامت و گردشگری، ایمنی و کمیته مستندسازی و روابط عمومی گزارشی از اقدامات انجام شده در راستای دستورالعمل های مربوطه را ارائه دادند.
پروژه شهر سالم جلفا از سال 1396 با هدف ارتقای سلامت همهجانبه شهروندان و توسعه پایدار شهری و با مشارکت گسترده دستگاههای اجرایی و مردم آغاز به کار کرده و طی سالهای گذشته گامهای بلندی در راستای تحقق شاخصهای جهانی سلامت شهری برداشته شده است. این پروژه فراتر از سلامت فردی، بر محیط زیست سالم، اقتصاد پویا و عدالت اجتماعی تأکید دارد. جلفا در صورت تأیید سازمان بهداشت جهانی، هفدهمین شهر سالم در بین 22 کشور حوزه شرق مدیترانه و دومین شهر سالم ایران خواهد بود.