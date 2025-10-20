به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌ عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، این برنامه با هدف صیانت از مالکیت معنوی آثار هنرمندان، ارتقاء کیفیت تولیدات، حمایت از تولیدکنندگان و معرفی محصولات برتر داخلی و صادراتی برگزار می‌شود و بستری برای حضور آثار برگزیده در رویداد بین‌المللی مُهر اصالت شورای جهانی صنایع‌دستی فراهم می‌سازد.

بر اساس اعلام معاونت صنایع‌دستی استان خوزستان، داوری آثار در سه مرحله‌ی استانی، ستادی و منطقه‌ای انجام خواهد شد. در مرحله استانی، آثار بررسی و نواقص احتمالی برطرف می‌شود؛ سپس در مرحله ستادی، ارزیابی تخصصی توسط داوران کشوری صورت می‌گیرد و در نهایت، مرحله منطقه‌ای با حضور داوران منتخب برگزار خواهد شد.

پیش‌شرط‌های شرکت در این برنامه شامل سازگاری با محیط‌زیست، رعایت حقوق اجتماعی و انطباق با شاخص‌های اصالت، مرغوبیت، نوآوری و بازاریابی است.

آثار پذیرفته‌ شده گواهی رسمی با اعتبار سه‌ساله دریافت می‌کنند و آثار منتخب نیز طی این مدت برای اهداف تبلیغاتی و ترویجی در اختیار استان باقی خواهند ماند.

هنرمندان و صنعت‌گران خلاق، کارآفرین و نوآور منطقه آزاد اروند و استان خوزستان می‌توانند برای شرکت در هشتمین دوره این برنامه تا ۱۴ آبان‌ماه سال جاری، آثار خود را به معاونت صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان تحویل دهند.

علاقه‌مندان جهت دریافت شیوه‌نامه و فرم ثبت‌نام می‌توانند به تارنمای اداره‌کل میراث‌فرهنگی خوزستان و مدیریت توسعه گردشگری و میراث فرهنگی سازمان منطقه آزاد اروند مراجعه کرده یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۶۱-۳۵۵۴۲۵۳۷ تماس بگیرند.

