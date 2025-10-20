خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فراخوان ثبت مالکیت معنوی هنرمندان صنایع‌دستی اروند در چارچوب برنامه «مُهر اصالت ملی»

فراخوان ثبت مالکیت معنوی هنرمندان صنایع‌دستی اروند در چارچوب برنامه «مُهر اصالت ملی»
کد خبر : 1702426
لینک کوتاه کپی شد.

در راستای حمایت از هنرمندان و ارتقای جایگاه صنایع‌دستی منطقه آزاد اروند، معاونت صنایع‌دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، فراخوان ثبت آثار در برنامه داوری «مُهر اصالت ملی» صنایع‌دستی را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از   روابط‌ عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، این برنامه با هدف صیانت از مالکیت معنوی آثار هنرمندان، ارتقاء کیفیت تولیدات، حمایت از تولیدکنندگان و معرفی محصولات برتر داخلی و صادراتی برگزار می‌شود و بستری برای حضور آثار برگزیده در رویداد بین‌المللی مُهر اصالت شورای جهانی صنایع‌دستی فراهم می‌سازد.

بر اساس اعلام معاونت صنایع‌دستی استان خوزستان، داوری آثار در سه مرحله‌ی استانی، ستادی و منطقه‌ای انجام خواهد شد. در مرحله استانی، آثار بررسی و نواقص احتمالی برطرف می‌شود؛ سپس در مرحله ستادی، ارزیابی تخصصی توسط داوران کشوری صورت می‌گیرد و در نهایت، مرحله منطقه‌ای با حضور داوران منتخب برگزار خواهد شد.

پیش‌شرط‌های شرکت در این برنامه شامل سازگاری با محیط‌زیست، رعایت حقوق اجتماعی و انطباق با شاخص‌های اصالت، مرغوبیت، نوآوری و بازاریابی است.

آثار پذیرفته‌ شده گواهی رسمی با اعتبار سه‌ساله دریافت می‌کنند و آثار منتخب نیز طی این مدت برای اهداف تبلیغاتی و ترویجی در اختیار استان باقی خواهند ماند.

هنرمندان و صنعت‌گران خلاق، کارآفرین و نوآور منطقه آزاد اروند و استان خوزستان می‌توانند برای شرکت در هشتمین دوره این برنامه تا ۱۴ آبان‌ماه سال جاری، آثار خود را به معاونت صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان تحویل دهند.

علاقه‌مندان جهت دریافت شیوه‌نامه و فرم ثبت‌نام می‌توانند به تارنمای اداره‌کل میراث‌فرهنگی خوزستان و مدیریت توسعه گردشگری و میراث فرهنگی سازمان منطقه آزاد اروند مراجعه کرده یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۶۱-۳۵۵۴۲۵۳۷ تماس بگیرند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ