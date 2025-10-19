به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، مدیرکل فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت از برقراری پرواز رشت- آستراخان از امروز یکشنبه بیست و هفتم مهرماه خبر داد.

سید محسن میرحسینی افزود: پرواز مستقیم رفت و برگشت رشت - آستراخان روسیه از امروز افتتاح و هر هفته یک پرواز انجام خواهد شد. وی تصریح کرد: این پرواز ساعت هفت صبح امروز با شماره پرواز 7450 از مبدا رشت به آستراخان توسط شرکت هواپیمایی رایمون انجام شد.

میرحسینی اضافه کرد: بعد از برقراری پروازهای بین المللی به مقاصد نجف و بغداد، این پرواز سومین مسیر پروازی خارجی از فرودگاه سردار جنگل رشت است که به آستراخان در کشور روسیه انجام می‌شود.

مدیرکل فرودگاه گیلان گفت: با توجه به قرارگرفتن فرودگاه سردار جنگل رشت در کریدور شمال - جنوب و موقعیت استراتژیک فرودگاه در منطقه آزاد انزلی، این پرواز مسافری می‌تواند برای امور تجارت و بازرگانی بسیار تسهیل کننده باشد.

فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت با علامت اختصاری ( OIGG) در کتاب هوانوردی دنیا به ثبت رسیده؛ تأسیس فرودگاه رشت به سال 1347 خورشیدی باز می‌گردد و از لحاظ دسترسی شهری در رشت واقع شده و بعنوان یکی از برترین فرودگاه‌های ایران و در رتبه 12 از نظر آمار پروازی به شمار می آید.

فرودگاه رشت دارای موقعیت ارتباطی ممتازی به لحاظ قرارگیری در حاشیه دریای کاسپین و مسیر کریدور شمال - جنوب و در سومین شهر گردشگرپذیر ایران (رشت) است؛ این فرودگاه در هفت کیلومتری جاده رشت به انزلی و 15 کیلومتری مرکز منطقه آزاد انزلی واقع شده و مساحت کل آن به 220 هکتار می رسد؛ ارتفاع آن 40 پا پایین تر از آب های آزاد است.

