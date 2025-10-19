به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، در این دیدار اولویت‌بندی برنامه‌های فرهنگی و رسیدگی به امور مساجد مورد بحث قرار گرفت تا منابع و فعالیت‌ها با تأثیرگذاری واقعی بر جامعه هماهنگ شوند. حمایت از فعالیت‌های فرهنگی در محلات کمتر برخوردار نیز در دستور کار قرار گرفت.

در بخش ورزش، توسعه زیرساخت‌های ورزشی به ویژه در مناطق کمتر توسعه‌یافته و حمایت از ورزشکاران حرفه‌ای و قهرمانان محلی مورد تأکید قرار گرفت تا زمینه رشد ورزش قهرمانی و ارتقای سلامت عمومی فراهم شود.

برنامه‌ریزی برای رونق گردشگری به ویژه در ایام پایانی سال، تقویت زیرساخت‌ها و ارائه خدمات بهتر به مسافران از دیگر محورهای این نشست بود.

معاون فرهنگی سازمان منطقه آزاد اروند همچنین بر ارتقای نظام نظارت و ارزیابی مستمر عملکرد واحدهای اجرایی تأکید کرد و یادآور شد که رعایت انضباط مالی در تخصیص و پرداخت اعتبارات، هم از هدررفت منابع جلوگیری می‌کند و هم اعتماد عمومی به برنامه‌ها را افزایش می‌دهد.

حجت‌الاسلام والمسلمین غبیشاوی، امام جمعه آبادان، ضمن قدردانی از اقدامات فرهنگی و اجتماعی سازمان، بر استمرار و اثربخشی برنامه‌ها در ارتقای نشاط اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی شهروندان تأکید کرد و افزود: هر اقدامی که در مسیر خدمت به مردم انجام می‌دهیم، باید با برنامه‌ریزی دقیق، تدبیر و رعایت اصول درست انجام شود؛ زیرا بدون هدفمندی و انضباط، تلاش‌ها نه تنها اثرگذار نخواهد بود، بلکه سرمایه‌ها و فرصت‌ها هدر می‌روند. تنها زمانی می‌توانیم نشاط اجتماعی و بهبود زندگی شهروندان را رقم بزنیم که هر برنامه، کوچک یا بزرگ، با دقت، صداقت و شفافیت اجرا شود.

