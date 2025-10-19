انتصاب سرپرست مدیریت آموزش، تعالی و بلوغ کسبوکار سازمان منطقه آزاد اروند
با حکم «مصطفی خانزادی»، رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند، «احسان اسلامی» بهعنوان سرپرست مدیریت آموزش، تعالی و بلوغ کسبوکار این سازمان منصوب شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد اروند، طی حکمی از سوی رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل سازمان، «احسان اسلامی» به سمت سرپرست مدیریت آموزش، تعالی و بلوغ کسبو کار سازمان منطقه آزاد اروند، منصوب شد.
در متن حکم صادره از سوی «مصطفی خانزادی» خطاب به «احسان اسلامی» آمده است:
نظر به تعهد، تخصص و تجارب ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان سرپرست مدیریت آموزش، تعالی و بلوغ کسبوکار منصوب میشوید. امید است با اتکال به الطاف الهی و منطبق با قوانین و مقررات، بهرهگیری از ظرفیتهای موجود و تعامل سازنده با معاونین، مدیران و سایر همکاران در افزایش بهرهوری سازمان و تحقق اهداف راهبردی و توسعهای منطقه آزاد اروند موفق و مؤید باشید.
توفیق روزافزون شما را در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و مردم عزیز در چارچوب منویات مقام معظم رهبری و سیاستهای کلان دولت وفاق ملی از درگاه خدای بزرگ مسئلت دارد.