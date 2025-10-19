انتصاب سرپرست مدیریت توسعه فرهنگی و هنری سازمان منطقه آزاد اروند

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، طی حکمی از سوی رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل سازمان، «هادی آبیار» به سمت سرپرست مدیریت توسعه فرهنگی و هنری منصوب شد.

در متن حکم صادره از سوی «مصطفی خانزادی» خطاب به «هادی آبیار» آمده است:

نظر به تعهد، تخصص و تجارب ارزنده‌ جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان سرپرست مدیریت توسعه فرهنگی و هنری منصوب می‌‌شوید. امید است با اتکال به الطاف الهی و منطبق با قوانین و مقررات، بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و تعامل سازنده با معاونین، مدیران و سایر همکاران در افزایش بهره‌وری سازمان و تحقق اهداف راهبردی و توسعه‌ای منطقه آزاد اروند موفق و مؤید باشید.

توفیق روزافزون شما را در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و مردم عزیز در چارچوب منویات مقام معظم رهبری و سیاست‌های کلان دولت وفاق ملی از درگاه خدای بزرگ مسئلت دارد.

