انتصاب سرپرست مدیریت توسعه فرهنگی و هنری سازمان منطقه آزاد اروند
«مصطفی خانزادی»، رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند، با صدور حکمی، «هادی آبیار» را بهعنوان سرپرست مدیریت توسعه فرهنگی و هنری این سازمان منصوب کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد اروند، طی حکمی از سوی رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل سازمان، «هادی آبیار» به سمت سرپرست مدیریت توسعه فرهنگی و هنری منصوب شد.
در متن حکم صادره از سوی «مصطفی خانزادی» خطاب به «هادی آبیار» آمده است:
نظر به تعهد، تخصص و تجارب ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان سرپرست مدیریت توسعه فرهنگی و هنری منصوب میشوید. امید است با اتکال به الطاف الهی و منطبق با قوانین و مقررات، بهرهگیری از ظرفیتهای موجود و تعامل سازنده با معاونین، مدیران و سایر همکاران در افزایش بهرهوری سازمان و تحقق اهداف راهبردی و توسعهای منطقه آزاد اروند موفق و مؤید باشید.
توفیق روزافزون شما را در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و مردم عزیز در چارچوب منویات مقام معظم رهبری و سیاستهای کلان دولت وفاق ملی از درگاه خدای بزرگ مسئلت دارد.