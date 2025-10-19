جشن شکرانه برداشت انار و انجیر در منطقه آزاد ارس برگزار شد

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری سازمان منطقه آزاد ارس؛ در این مراسم، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان شرقی، نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس، معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری، معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری، معاون فنی و زیربنایی و دیگر مدیران سازمان منطقه آزاد ارس، معاونین جهاد کشاورزی استان، اداره جهاد کشاورزی شهرستان، بخشداران، معاون فرمانداری شهرستان جلفا و برخی روسای ادارات این شهرستان حضور داشتند.

عزت‌اله حبیب‌زاده، نماینده مردم مرند و جلفا در این مراسم گفت: منطقه آزاد ارس و شهرستان جلفا یکی از قطب‌های مهم کشاورزی آذربایجان شرقی و کشور است و محصولاتی مانند انار، انجیر و زردآلو، جایگاه این منطقه را در سطح ملی و بین‌المللی برجسته کرده است.

وی افزود: امسال در بخش آب و کشاورزی، ۲۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات رودخانه‌های مرزی برای ۵ کیلومتر کانال‌کشی و همچنین ۱۳ میلیارد تومان برای مقابله با خشکسالی و اجرای ۱۰ کیلومتر لوله‌گذاری اختصاص یافته است.

حبیب‌زاده اضافه کرد: با همکاری سازمان منطقه آزاد ارس، واحدهای فرآوری، سورتینگ و بسته‌بندی محصولات کشاورزی در دست برنامه‌ریزی است تا زمینه صادرات مستقیم فراهم شود.

محمد مسعودی‌نیا، معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد ارس، هدف از برگزاری چنین جشنواره‌ هایی را تقویت روحیه جمعی و نشاط اجتماعی، معرفی محصولات کشاورزان، توسعه اقتصاد گردشگری و قدردانی از زحمات باغداران و کشاورزان عنوان کرد.

مسعودی‌نیا ادامه داد: ما تمامی حمایت‌های لازم را برای توسعه اقتصاد گردشگری و کشاورزی انجام خواهیم داد و در آینده نزدیک، کشاورزان این حمایت‌های سازمان را به طور ملموس شاهد خواهند بود.

در ادامه، معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد ارس نیز در این جشنواره گفت: در تلاشیم تا برندسازی این محصولات کشاورزی انجام شود تا بتوانیم نقش موثری در شناساندن محصولات کشاورزی ارس به کل کشور و بازارهای کشورهای همسایه داشته باشیم.

ابراهیم جلیلی خاطرنشان کرد: سازمان منطقه آزاد ارس با تمام توان در تلاش است تا چرخه برندسازی و تکمیل صنایع تکمیلی محصولات کشاورزی و نیز عرضه در بازارهای بین‌المللی را محقق سازد.

در پایان، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جلفا گزارشی از میزان تولیدات محصولات کشاورزی ارائه کرد و گفت: شهرستان جلفا ۲۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی دارد که ۱۰ هزار هکتار از آن مجهز به آبیاری نوین تحت فشار است که در کشور جزو اولین‌ها محسوب می‌شود. کل صادرات محصولات کشاورزی منطقه آزاد ارس و شهرستان جلفا ۴۵ هزار و ۲۰۰ تن است.

وی افزود: در خصوص سطح زیر کشت انار، منطقه آزاد ارس با ۶۰۰ هکتار رتبه اول استانی را دارد و سالانه ۹ هزار تن انار تولید می‌کنیم که از این میزان، ۵۶۰ میلیارد تومان عاید کشاورزان شده است. در مورد انجیر نیز منطقه آزاد ارس با سطح زیر کشت ۱۰۰ هکتار رتبه اول استانی را دارد و عایدی کشاورزان از فروش انجیر ۱۰۰ میلیارد تومان بوده است.

همچنین در پایان از تولیدکنندگان برتر تقدیر به عمل آمد.

