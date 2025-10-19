مرحله دوم رقابت های لیگ برتر دوچرخه سواری جاده ای کشور در ارس به پایان رسید

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ارس؛ مرحله دوم رقابت‌های لیگ برتر دوچرخه‌سواری جاده آقایان با حضور ۱۴ تیم برتر این رشته در منطقه آزاد ارس از روز سه شنبه ۲۲ مهرماه به مدت چهار برگزار شد.

این دوره از رقابت‌ها در سه بخش مجزا برگزار می‌شوند. در مرحله نخست مسابقه کریتریوم چهارشنبه۲۳ مهرماه برگزار شد. پنج‌شنبه ۲۴ مهر مسابقه تایم تریل تیمی برگزار شد و در نهایت مسابقه اصلی استقامت دیروز جمعه ۲۵ مهرماه برگزار شد.

در روز نخست رکابزنان در بخش کریتریوم‌ (مسابقه سرعت شهری) به میدان رفتند که در ‌پایان علی لبیب ملی پوش تبریزی تیم ملوان قهرمان شد و دوچرخه سواران تیم‌های سپاهان اصفهان و رعد پدافند تهران در رده‌های دوم و سوم ایستادند.

در روز دوم نیز در بخش تایم تریل تیمی ملوان بندرانزلی توانست عنوان نخست را به خود اختصاص دهد و تیم‌های سپاهان اصفهان و دانشگاه آزاد تبریز به ترتیب دوم و سوم شدند.

در روز پایانی رکابزنان در رقابتی سنگین مسیر ۱۲۶ کیلومتری را پشت سر گذاشتند که در نهایت سعید صفرزاده ستاره تبریزی تیم ملوان بندرانزلی عنوان قهرمانی را از آن خود کرد؛ رامیار قوامی از تیم سپاهان اصفهان و بهنام آرین، دیگر رکابزن تیم ملوان بندرانزلی به ترتیب دوم و سوم شدند.

تیم دوچرخه‌سواری سپاهان در پایان مرحله دوم لیگ برتر «دوچرخه سواری جاده» بزرگسالان با اعلام نتایج تیمی از سوی فدراسیون، به صدر جدول رده بندی صعود کرد.

مراسم اهدای جوایز این دوره از مسابقات برگزار شد و ضمن تقدیر از نفرات اول تا سوم هر سه بخش کریتریوم، تایم تریل و استقامت، حسین علیزاده از تیم فولاد مبارکه سپاهان صاحب پیراهن سبز(امتیازی) شد. بابک عباسی از تیم دی اف دی مشکین شهر پیراهن قرمز(کوهستان) را به تن کرد و آرش میرباقری از تیم دانشگاه آزاد اسلامی صاحب پیراهن سفید (برترین رکابزن زیر ۲۳سال) و پیراهن طلایی را از آن خود کرد.

انتهای پیام/