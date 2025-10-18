با پیگیریهای مدیرعامل سازمان، طرح جامع منطقه آزاد ماکو رسما ابلاغ شد

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری سازمان منطقه آزاد ماکو، در نشست مشترک مدیران‌کل دستگاه‌های اجرایی و مسئولان منطقه آزاد ماکو که با هدف بررسی موانع سرمایه‌گذاری و پروژه‌های زیرساختی شمال آذربایجان‌غربی برگزار شد، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو از ابلاغ رسمی طرح جامع منطقه پس از سه سال پیگیری مستمر خبر داد.

گروسی با تأکید بر لزوم نگاه علمی و کارشناسی در مسیر توسعه گفت:با تصویب طرح جامع در هیئت وزیران، وارد مرحله جدیدی از برنامه‌ریزی و اجرای پروژه‌ها شده‌ایم. وی ضمن قدردانی از مشارکت بخش خصوصی، از نقش مؤثر شرکت طرب‌رسان دشت ارس در اجرای پروژه‌های اجتماعی همچون مدرسه‌سازی و حمل‌ونقل دانش‌آموزان تقدیر کرد و خواستار گسترش این فرهنگ در میان سایر سرمایه‌گذاران شد.

در ادامه مدیرکل بازرسی آذربایجان‌غربی نیز بر نقش حمایتی این نهاد در توسعه منطقه تأکید کرد و گفت:نگاه ما در مجموعه بازرسی، کمک به رفع موانع و تسهیل مسیر خدمت‌رسانی است. این نشست در حاشیه بازدید میدانی از ایستگاه‌های پمپاژ آب کشاورزی شهرستان‌های ماکو، شوط و پلدشت برگزار شد و مصوباتی برای فعال‌سازی مجدد ایستگاه‌های غیرفعال و بهبود زیرساخت‌های کشاورزی منطقه به تصویب رسید.