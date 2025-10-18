به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، جبار سالم‌پور، معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان، برگزاری این همایش را گامی راهبردی در مسیر توسعه متوازن منطقه دانست و گفت: با توجه به ظرفیت‌های مرزی، فرهنگی و زیرساختی اروند، این رویداد می‌تواند زمینه‌ساز همکاری‌های پایدار میان بخش‌های دولتی و خصوصی، به‌ویژه در حوزه سلامت و گردشگری شود.

سالم‌پور افزود: هدف ما این است که اروند به عنوان الگوی موفقی از هم‌افزایی میان نهادها در مسیر توسعه گردشگری سلامت شناخته شود.

ارسطو یاری‌حصار، معاون نظارت بر امور شرکت‌های هلدینگ هگتا نیز با اشاره به رویکرد عملیاتی این مجموعه گفت: بزرگ‌ترین دستاورد برگزاری همایش گردشگری پزشکی در اروند، ایجاد هم‌افزایی میان نهادها و سازمان‌های منطقه است.

وی با بیان اینکه برنامه‌ریزی این رویداد در سه فاز طراحی شده، افزود: فاز نخست به شناخت ظرفیت‌ها و محدودیت‌ها اختصاص داشت، فاز دوم شامل برگزاری همایش و انعقاد قراردادهای سرمایه‌گذاری است و فاز سوم با برگزاری نمایشگاه ظرفیت‌های گردشگری سلامت در بصره دنبال خواهد شد.

یاری‌حصار تأکید کرد: تکمیل پروژه‌های درمانی نیمه‌تمام، معرفی بسته‌های سرمایه‌گذاری و ساماندهی مرز شلمچه به عنوان دروازه گردشگری زیارتی و سلامت از مهم‌ترین محورهای این برنامه است.

در ادامه، پیرهادی، فرماندار آبادان، از انجام مراحل اداری اتصال بندر واصلیه میان ایران و عراق در هفته آینده خبر داد و گفت: این اقدام می‌تواند آغازی برای گسترش مراودات اقتصادی، تجاری و به‌ویژه گردشگری سلامت میان دو کشور باشد.

همچنین مصطفی مطورزاده، نماینده مردم خرمشهر در مجلس شورای اسلامی، گردشگری را پیشران توسعه پایدار منطقه دانست و گفت: تکمیل بیمارستان تخصصی قلب خرمشهر، به عنوان تنها بیمارستان تخصصی استان، نقشی تعیین‌کننده در رونق گردشگری سلامت خواهد داشت.

ناصر الملکی، معاون اقتصادی هگتا نیز با تأکید بر ضرورت سرمایه‌گذاری در اروند اظهار کرد: باید دین خود را به آبادان و خرمشهر ادا کنیم؛ حمایت از طرح‌های هتل‌سازی و توسعه زیرساخت‌های اقامتی در دستور کار هگتا قرار دارد.

در همین راستا، محمد مولوی، نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی، بر تمرکز بر گردشگری دریامحور تأکید کرد و گفت: توسعه سواحل اروند و استفاده از ظرفیت‌های آبی رودخانه در کنار گردشگری سلامت می‌تواند فرصت‌های تازه‌ای برای منطقه ایجاد کند. وی همچنین خواستار برگزاری دوره های آموزش حرفه ای و تخصصی هتلداری توسط هلدینگ هگتا برای هتل های مستقر در منطقه اروند شد.

بر اساس این گزارش، همایش گردشگری پزشکی منطقه آزاد اروند در آذرماه برگزار خواهد شد و انتظار می‌رود با تجمیع ظرفیت‌های درمانی، گردشگری و سرمایه‌گذاری، گامی مؤثر در مسیر تبدیل اروند به دروازه همکاری‌های سلامت‌محور ایران و عراق برداشته شود.

