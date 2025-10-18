خبرگزاری کار ایران
نشست هم‌اندیشی مدیران ارشد آبادان و خرمشهر به دعوت دکتر خانزادی / آغاز حرکت منسجم برای توسعه پایدار منطقه اروند

در راستای هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و برنامه‌ریزی برای توسعه هماهنگ منطقه اروند، نشست هم‌اندیشی مدیران ارشد شهرستان‌های آبادان و خرمشهر به دعوت دکتر مصطفی خانزادی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند، برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، این نشست با حضور فرمانداران، شهرداران، رؤسای دادگستری، دادستان‌ها، مدیران نظارتی دو شهرستان، دکتر نیکو رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان خوزستان، دکتر مطورزاده نماینده مردم خرمشهر در مجلس شورای اسلامی، اعضای هیئت مدیره سازمان و دکتر سمندری معاون علمی، فرهنگی و اجتماعی معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل شد.

در این نشست، ضمن بررسی مسائل توسعه‌ای و زیرساختی، بر آمادگی منطقه برای نوروز ۱۴۰۵ و استفاده از ظرفیت‌های گردشگری به‌عنوان یکی از محورهای اصلی سیاست‌های سازمان منطقه آزاد اروند تأکید شد.

دکتر خانزادی با اشاره به اهمیت نوروز و نگاه خدمت‌محور گفت:

«نوروز بهانه‌ای است برای خدمت به مردم. هدف ما صرفاً زیباسازی شهر یا افزایش مسافران نیست، بلکه می‌خواهیم آبادان و خرمشهر در شأن مردمشان، با عزت و آمادگی کامل، میزبان هم‌وطنان باشند. این آمادگی نماد همبستگی، نظم و برنامه‌مندی ماست و نشان می‌دهد توسعه باید در زندگی روزمره مردم دیده شود.»

وی همچنین از تشکیل کمیته راهبردی توسعه آبادان و خرمشهر خبر داد و افزود:

«این کمیته هر دو هفته یک‌بار تشکیل جلسه خواهد داد تا تقسیم کار دقیق میان دستگاه‌ها انجام شود، روند اجرای مصوبات پایش گردد و نظارت بر عملکرد مدیران فعال شود. در کنار ظرفیت‌های ملی، باید از توان و ابتکار محلی نیز بیشترین بهره را ببریم تا نتایج برای مردم ملموس باشد.»

در ادامه نشست، دکتر سمندری با تأکید بر نگاه راهبردی دولت به تقویت کارآمدی مدیریتی گفت:

«دولت مصمم است عملکرد مسئولان در منطقه اروند را به‌صورت مستمر و نظام‌مند ارزیابی کند. دیگر صرف توصیه و تذکر کفایت نمی‌کند؛ با یک ارزیابی دقیق و مبتنی بر شاخص‌های عملکردی، زمینه برای تقویت فرآیند خدمت‌رسانی و پاسخ‌گویی مدیران به مردم شریف و نجیب آبادان و خرمشهر فراهم خواهد شد.»

وی افزود: «هدف این نظارت، ایجاد انضباط اداری، افزایش هماهنگی میان دستگاه‌ها و حمایت از مدیرانی است که با رویکرد میدانی و جهادی در خدمت مردم‌اند. دولت به‌طور جدی در کنار منطقه آزاد اروند برای تحقق این مسیر ایستاده است.»

در پایان نشست مقرر شد جلسات کمیته راهبردی توسعه آبادان و خرمشهر به‌صورت منظم ادامه یابد و گزارش عملکرد دستگاه‌ها در حوزه‌های خدمات شهری، گردشگری و زیرساختی به‌طور دوره‌ای منتشر شود تا مسیر توسعه پایدار، پاسخ‌گویی و بهبود کیفیت زندگی مردم منطقه اروند با شتاب بیشتری دنبال شود.

 

