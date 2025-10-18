به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، عزت‌اله حبیب‌زاده نماینده مردم مرند و جلفا و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در نشست مشترک کمیسیون صنایع و معادن با مدیران و فعالان اقتصادی منطقه آزاد ارس با اشاره به چالش‌های پیش‌روی سرمایه‌گذاران گفت: سیاست‌های فعلی تعهدات ارزی سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی منطقه آزاد ارس را در شرایط دشواری قرار داده است.

حبیب‌زاده تأکید کرد: اگر قرار است مناطق آزاد کشور در شرایط فعلی بتوانند نقش بازوی اقتصادی کشور را ایفا کنند باید بازنگری فوری در سیاست‌های ارزی بانک مرکزی صورت پذیرد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از تسری قوانین سرزمین اصلی به مناطق آزاد تصریح کرد: متأسفانه مشکلات ناشی از تسری قوانین سرزمین اصلی به مناطق آزاد همچون زنجیری به پای توسعه این مناطق پیچیده شده و سرعت رشد اقتصادی را کند کرده است.

حبیب‌زاده با بیان اینکه تولیدکننده نباید دغدغه تأمین مواد اولیه داشته باشد افزود: عدم دسترسی مناطق آزاد به برخی سامانه‌های کشوری و ارجاع موارد به مرکز استان، مشکل جدی برای سرمایه گذاران از جمله در تأمین مواد اولیه ایجاد کرده که باید به سرعت برطرف شود.

او با بیان اینکه منطقه آزاد ارس با دارا بودن ۲۵۰ واحد صنعتی فعال و ۱۷۰ واحد در حال احداث صنعتی‌ترین منطقه آزاد کشور محسوب می‌شود افزود: پیگیر تشکیل جلسه‌ای با حضور وزیر صنعت معدن و تجارت، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس و نمایندگان اصناف و بازاریان وم سرمایه گذاران در کمیسیون صنایع مجلس هستیم تا موضوعات مرتبط با مشکلات موجود و تسهیل فرآیندهای صادرات و واردات به صورت کارشناسی بررسی شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های منحصر به فرد منطقه آزاد ارس، گفت: این منطقه با موقعیت استثنایی در تقاطع کریدورهای ترانزیتی، ظرفیت بی‌نظیر لجستیکی دارد و با جذب نزدیک به ده میلیون گردشگر در شش ماهه اول سال و برخورداری از اقلیم مناسب و منابع آبی پایدار قطب کشاورزی، گلخانه‌ای و گردشگری مناطق آزاد می باشد و ضروری است که نگاه ویژه ای به توسعه این منطقه و رفع مشکلات موجود داشته باشیم.

وی در پایان با تأکید بر همراهی مجلس با فعالان اقتصادی منطقه گفت: ما در کمیسیون صنایع و معادن مجلس در کنار صنایع منطقه آزاد ارس خواهیم ایستاد و در چارچوب قانون برای رفع موانع پیش‌روی آنان تلاش خواهیم کرد.

