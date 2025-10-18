خبرگزاری کار ایران
رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران:

دسترسی سازمان منطقه آزاد ارس به سامانه تجارت فراهم می شود

در نشست اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس در منطقه آزاد ارس، مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با اشاره به مشکلات پیش روی این منطقه گفت: هیچ مانعی برای دسترسی منطقه آزاد ارس به سامانه جامع تجارت وجود ندارد و این دسترسی را فعال خواهیم کرد.

 

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، در ادامه نشست تخصصی اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس و فعالان اقتصادی ارس، فرشاد مقیمی، رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، موضعی سازنده و عملی به دغدغه‌های مطرح شده از سوی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس  اتخاذ و اعلام کرد: در خصوص دسترسی سازمان منطقه آزاد ارس به سامانه جامع تجارت، هیچ گونه مانع فنی یا اجرایی برای اعطای دسترسی کامل به این منطقه وجود ندارد.

 وی اضافه کرد: سازمان منطقه آزاد ارس بلافاصله درخواست رسمی خود را ارائه دهد تا ما در کوتاه‌ترین زمان ممکن این دسترسی را فعال و عملیاتی کنیم.

رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران که به عنوان معین استان آذربایجان شرقی نیز فعالیت می‌کند با پذیرش وجود مشکلات در حوزه تخصیص ارز از برنامه‌ریزی برای یک اقدام جدی خبر داد و گفت: با توجه به مسئولیتی که به عنوان معین استان دارم در هفته‌های آینده جلسه ویژه‌ای را با محوریت بررسی و حل مشکلات منطقه آزاد ارس تشکیل خواهیم داد.

 مقیمی تأکید کرد: در این جلسه تمامی مسائل و چالش‌های مرتبط با وزارت صنعت، معدن و تجارت که سازمان منطقه آزاد ارس با آنها مواجه است به طور جامع مورد بررسی قرار گرفته و برای هر یک راهکارهای عملی و فوری تعریف خواهیم کرد.

مقیمی در پایان با ابراز تعهد کامل سازمان متبوعش به توسعه مناطق صنعتی کشور خاطرنشان کرد: ما تمام توان و ظرفیت خود را به کار خواهیم گرفت تا در همکاری نزدیک با سازمان منطقه آزاد ارس موانع پیش روی سرمایه‌گذاران و واحدهای صنعتی این منطقه را برطرف کرده و بستر لازم برای شکوفایی هر چه بیشتر ظرفیت‌های اقتصادی ارس را فراهم آوریم.

 

