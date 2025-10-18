حضور اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس در منطقه آزاد ارس

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، گروهی از نمایندگان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی امروز چهارشنبه در چارچوب سفرهای استانی خود و با هدف ارزیابی مستقیم از ظرفیت‌ها، دستاوردها و همچنین چالش‌های پیش روی این صنایع، از منطقه آزاد ارس بازدید کردند. بررسی راهکارهای عملی برای رفع موانع تولید و کسب و کار در منطقه از دیگر اهداف مهم این سفر عنوان شده است.

بر اساس برنامه ریزی های انجام شده این هیأت پارلمانی در اولین مرحله از بازدیدهای میدانی خود از خطوط تولید و فناوری‌های به کار رفته در چندین واحد صنعتی در منطقه آزاد ارس از جمله ارس خودرو دیزل (آمیکو) و کارخانه پاراپلاستیک بازدید کردند.

در ادامه این برنامه، اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس در یک نشست تخصصی و مشترک با دکتر هادی مقدم زاده رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس حضور خواهند یافت. قرار است در این جلسه مسائل و مشکلات کلیدی صنایع و سرمایه‌گذاران در حوزه‌های مختلفی از جمله تأمین مالی، زیرساخت‌ها، مقررات زدایی و تسهیل تجارت مورد بررسی دقیق قرار گیرد و راهکارهای اجرایی برای شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی منطقه ارائه شود.

کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی یکی از کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی است. این کمیسیون بر اساس ماده ۵۴ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به منظور انجام وظایف محوله در محدوده صنایع، پست، مخابرات، معادن، پتروشیمی، صنایع هوافضا و ارتباطات مطابق ضوابط آیین‌نامه تشکیل می‌شود.

