نظارت میدانی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی بر پروژههای عمرانی
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی به همراه معاون عمرانی و زیربنایی در راستای سیاستهای توسعهای و نظارتی ، از مجموعهای از پروژه های عمرانی در محدوده منطقه آزاد انزلی بازدید بهعمل آورد.
در این برنامه، طاعتیمقدم ابتدا از یکی از روستاهای واقع در محدوده منطقه آزاد انزلی بازدید کرد و ضمن گفتوگو با مسئولان محلی، از نزدیک در جریان دغدغهها، ظرفیتها و مشکلات آنان قرار گرفت.
در ادامه، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی از شهرک صنعتی شماره ۳ که در مرحله احداث قرار دارد، بازدید کرد. وی ضمن بررسی روند پیشرفت پروژههای زیرساختی و صنعتی، بر اهمیت تسریع در تکمیل این شهرک بهعنوان یکی از قطبهای آینده تولید و اشتغال در منطقه تأکید نمود. طاعتیمقدم با اشاره به نقش شهرکهای صنعتی در جذب سرمایهگذاری و ایجاد فرصتهای شغلی، خواستار هماهنگی بیشتر میان دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی برای تحقق اهداف توسعهای منطقه شد.
از دیگر بخشهای این بازدید، حضور در موجشکن بندر کاسپین بود؛ جایی که مدیرعامل سازمان ضمن بررسی وضعیت موجود، بر لزوم تقویت زیرساختهای بندری تأکید کرد.