خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تردد بیش از ۴ میلیون و دویست و بیست نفر از مرز شلمچه در شش ماه گذشته

تردد بیش از ۴ میلیون و دویست و بیست نفر از مرز شلمچه در شش ماه گذشته
کد خبر : 1698776
لینک کوتاه کپی شد.

افزون بر ۴ میلیون و دویست و بیست نفر از ابتدای سال تا پایان هریور از مرز شلمچه تردد کرده اند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان با اشاره به ثبت تردد ۵ میلیون و ۲۶۵ هزار و ۷۷۱ نفر در مرز‌های شلمچه و چذابه در استان از ابتدای امسال تا پایان شهریور، گفت: سهم مرز شلمچه در این تعداد تردد ۴ میلیون و ۲۲۷ هزار و ۷۴۲ نفر و مرز چذابه نیز یک میلیون و ۳۸ هزار و ۴۷ نفر بوده است.

محمد جولانژاد افزود: در این مدت ورود یک میلیون و ۴۲۹ هزار و ۷۰ نفر و خروج یک میلیون و ۴۷۷ هزار و ۳۶۱ نفر ایرانی و ورود ۶۲۵ هزار و ۴۶۱ نفر ۶۹۵ هزار و ۸۳۲ نفر غیر ایرانی در مرز شلمچه ثبت شده است که در مقایسه با مدت مشابه پارسال رشد ۹ درصدی نشان می‌دهد.

استان خوزستان دارای دو پایانه مرزی شلمچه و چذابه است و هر ساله میلیون‌ها نفر برای زیرات عتبات عالیات در کشور عراق از این پایانه‌ها تردد می‌کنند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ