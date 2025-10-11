دبیر شورایعالی مناطق آزاد در جمع مقامات عالی ۲۲ کشور در یازدهمین کنگره جهانی مناطق آزاد:
هوش مصنوعی، بلاکچین و تجارت دیجیتال؛ ضرورتی برای بقاء و رقابت در اقتصاد آینده
دبیر شورایعالی مناطق آزادو ویژه اقتصادی در جمع مقامات ۲۲ کشور جهان بر اهمیت فناوریهای نوین در توسعه مناطق آزاد ایران و تبدیل آنها به موتورهای محرک اقتصاد ملی تأکید کرد.
به گزارش ایلنا؛ در جریان یازدهمین کنگره جهانی مناطق آزاد که با حضور مقامات عالیرتبه از ۲۲ کشور جهان برگزار شد، رضا مسرور، دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، با تأکید بر نقش فناوریهای نوین در آینده اقتصاد جهانی، گفت: ما بر این باوریم که ابزارهایی چون هوش مصنوعی، بلاکچین و تجارت دیجیتال، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت برای بقا و رقابت در اقتصاد آینده است.
ظرفیت ژئوپلیتیکی ایران؛ نقطه اتصال کریدورهای جهانی
مسرور در نشست مقامات عالی مناطق آزاد ۲۲ کشور، با اشاره به موقعیت ممتاز ایران در نقشه ژئواکونومیکی جهان، اظهار داشت: گستردگی جغرافیایی و موقعیت کانونی ایران در چهارراه عبور و کریدورهای حملونقل جهانی، خود گواهی بر ظرفیت کمنظیر ژئوپلیتیکی کشور برای توسعه مناطق آزاد است.
سند تحول؛ از اصلاح تا تغییر پارادایم
وی با اشاره به برنامههای دولت دکتر مسعود پزشکیان در حوزه مناطق آزاد، تصریح کرد: دولت جمهوری اسلامی ایران با درک عمیق از چالشهای گذشته و فرصتهای پیشرو، تدوین و اجرای سند راهبردی تحول مناطق آزاد را آغاز کرده است. این سند، صرفاً یک برنامه اصلاحی نیست، بلکه یک تغییر پارادایم است. هدف ما، تبدیل مناطق آزاد به موتورهای محرک اقتصاد ملی و الگوهای موفق توسعه پایدار است.
اقتصاد دیجیتال؛ محور بنیادین تحول
دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی با اشاره به پیوند مستقیم این سند با موضوعات کنگره، افزود: یکی از محورهای بنیادین سند تحول، محوریتبخشی به اقتصاد دیجیتال در تمام شئون است. ما بر این باوریم که ابزارهایی چون هوش مصنوعی، بلاکچین و تجارت دیجیتال، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت برای بقا و رقابت در اقتصاد آینده است.
عبور از تحریمها با اراده ملی
مسرور در پایان با اشاره به فشارهای خارجی و تحریمهای ظالمانه علیه ایران اسلامی، خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران با وجود تمام تهدیدهای مذبوحانه نظام سلطه، مصمم است تا مسیر تحول و بارورسازی ظرفیتهای اقتصادی، تجاری و کریدوری را با قدرت ادامه دهد.
در ادامه این نشست، رؤسای مناطق آزاد امارات، عمان، جامائیکا و وزیر تجارت افغانستان، وزیر تجارت نیجریه و جفری ساکس اقتصاددان مشهور به ایراد سخنرانی پرداختند.