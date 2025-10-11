خبرگزاری کار ایران
اردوی جهادی پزشکی در روستاهای مسیر شلمچه

با هدف ارتقای سلامت عمومی و دسترسی بهتر ساکنان مناطق کم‌برخوردار به خدمات درمانی، اردوی جهادی تخصصی و فوق‌تخصصی «طلیعه علوم» در مسیر روستاهای شلمچه برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌ عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، این برنامه با همکاری جمعیت بین‌المللی امام‌رضایی‌ها و دانشکده علوم پزشکی و با محوریت سازمان منطقه آزاد اروند روز جمعه ۱۸ مهرماه برگزار شد.

در این اردوی یک‌روزه، بیش از ۳۰ پزشک متخصص و فوق‌تخصص به ارائه خدمات رایگان پزشکی و دارویی برای اهالی منطقه پرداختند.

این اقدام در چارچوب برنامه‌های مسئولیت اجتماعی سازمان منطقه آزاد اروند و در راستای حمایت از طرح‌های سلامت‌محور و خدمات‌رسانی به مناطق کم‌برخوردار انجام شد.

 

