اردوی جهادی پزشکی در روستاهای مسیر شلمچه

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌ عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، این برنامه با همکاری جمعیت بین‌المللی امام‌رضایی‌ها و دانشکده علوم پزشکی و با محوریت سازمان منطقه آزاد اروند روز جمعه ۱۸ مهرماه برگزار شد.

در این اردوی یک‌روزه، بیش از ۳۰ پزشک متخصص و فوق‌تخصص به ارائه خدمات رایگان پزشکی و دارویی برای اهالی منطقه پرداختند.

این اقدام در چارچوب برنامه‌های مسئولیت اجتماعی سازمان منطقه آزاد اروند و در راستای حمایت از طرح‌های سلامت‌محور و خدمات‌رسانی به مناطق کم‌برخوردار انجام شد.

