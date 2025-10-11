به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس؛ این منطقه امروز میزبان یکی از رویدادهای مهم در مسیر توسعه انرژی‌های پاک و پایدار کشور بود.در این مراسم نیروگاه خورشیدی ۴۰ مگاواتی ارس تارلا امیر با دستور مستقیم دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور و از طریق ارتباط زنده تصویری به طور رسمی به بهره‌برداری رسید و به شبکه برق سراسری کشور پیوست.

این نیروگاه با سرمایه‌گذاری حدود ۱۴ میلیون دلاری بخش خصوصی و در مساحتی بالغ بر ۷۵ هکتار در منطقه آزاد ارس احداث شده است.

پزشکیان در این مراسم با اشاره به وابستگی اقتصاد کشور به انرژی،خطاب به مسئولان تأکید کرد: نباید اجازه دهیم هیچ کارخانه و واحد تولیدی به دلیل نبود انرژی درش بسته شود. اقتصاد کشور ما وابسته به انرژی است و با این ناترازی‌ها، ایجاد نیروگاه خورشیدی سریع‌ترین و مناسب‌ترین راه برای تأمین انرژی است.

ایشان با تشکر از سرمایه‌گذاران، استانداران و تمامی دست‌اندرکاران حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر خاطرنشان کرد: از همه ظرفیت دولت برای رفع موانع پیشِ روی توسعه این نیروگاه‌ها استفاده خواهیم کرد تا با بهره‌برداری سریع از آنها، ناترازی انرژی را در کشور ریشه‌کن کرده و علاوه بر امنیت انرژی به حفظ محیط زیست و کاهش گرمایش زمین نیز کمک شایانی کرده باشیم.

آیین بهره‌برداری از این پروژه با حضور جمعی از مسئولان ارشد ملی و استانی از جمله دکتر بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی، دکتر روح‌الله متفکرآزاد دبیر هیئت رئیسه مجلس، دکتر عزت‌الله حبیب‌زاده نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس، دکتر هادی مقدم‌زاده مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس و سایر مسئولین استانی و شهرستان جلفا در محل منطقه آزاد ارس برگزار شد.

نیروگاه ۴۰ مگاواتی ارس تارلا امیر بخشی از پازل بزرگ‌تر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در منطقه آزاد ارس است. بر این اساس مرداد ماه سال جاری نیز نیروگاه هفت مگاواتی با حضور دبیر شورایعالی مناطق آزاد به بهره برداری رسید. همچنین عملیات اجرایی یک نیروگاه خورشیدی ۴۲۰ مگاواتی نیز در این منطقه آغاز شده است.

فاز اول این نیروگاه عظیم به میزان ۲۵۰ مگاوات تا پایان سال جاری به بهره‌برداری خواهد رسید. در مجموع حجم پروژه‌های خورشیدی در حال اجرا و بهره‌برداری در منطقه آزاد ارس ۵۰۰ مگاوات می باشد.

