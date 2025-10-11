خبرگزاری کار ایران
رضا مسرور به دعوت رسمی رئیس سازمان جهانی مناطق آزاد، عازم چین شد

رضا مسرور به دعوت رسمی رئیس سازمان جهانی مناطق آزاد، عازم چین شد
دکتر رضا مسرور، دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی ایران، به دعوت رسمی رئیس سازمان جهانی مناطق آزاد، برای شرکت در یازدهمین اجلاس جهانی مناطق آزاد، عازم کشور چین شد.

به گزارش ایلنا؛  این اجلاس بین‌المللی که با حضور مقامات ارشد، مدیران و خبرگان مناطق آزاد از کشورهای مختلف جهان برگزار می‌شود، بستری مؤثر برای تبادل تجربیات، بررسی چالش‌های مشترک و گسترش همکاری‌های چندجانبه در حوزه مناطق آزاد به‌شمار می‌رود.

دکتر مسرور در جریان این سفر، ضمن ایراد سخنرانی در اجلاس، با رؤسای مناطق آزاد کشورهای مختلف دیدار و گفت‌وگو خواهد داشت.
این سفر در ادامه سیاست‌های راهبردی جمهوری اسلامی ایران برای ارتقاء جایگاه مناطق آزاد در تعاملات اقتصادی بین‌المللی و تقویت نقش‌آفرینی آن‌ها در شبکه‌های منطقه‌ای و جهانی صورت می‌گیرد.
یازدهمین کنفرانس سازمان مناطق آزاد جهانی (WFZO) از تاریخ ۱۰ تا ۱۲ اکتبر در شهر هایکو در کشور چین با موضوع «مناطق آزاد، دروازه‌هایی به سوی رفاه جهانی، تجارت و نوآوری پایدار» با حضور مقامات و نمایندگان از بیش از ۷۰ کشور برگزار می شود.

 

