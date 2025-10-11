به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، این نشست با حضور مهدی دوستی، معاون اقتصادی وزیر کشور، مصطفی خانزادی، رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند، معاون اقتصادی استانداری خوزستان و هاشمی، فرماندار خرمشهر تشکیل شد.

در این جلسه، دکتر خانزادی با تشریح پیامدهای دوگانگی مدیریتی در شهرستان‌های آبادان و خرمشهر، بر لزوم اصلاح ساختار تصمیم‌گیری در منطقه تأکید کرد و گفت: دو حاکمیتی بودن این شهرستان‌ها طی سال‌های گذشته موجب کندی اجرای پروژه‌های زیرساختی و کاهش بهره‌وری مدیریتی شده است. سازمان منطقه آزاد اروند طرحی مشخص برای رفع این چالش و ایجاد مدیریت واحد در شلمچه ارائه کرده است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های بندر خشک شلمچه افزود: شلمچه می‌تواند به یکی از کانون‌های اصلی تجارت و ترانزیت کالا در جنوب غرب کشور تبدیل شود، اما تحقق این هدف نیازمند مدیریت یکپارچه و رفع تداخل اختیارات اجرایی است.

با توجه به گزارش ارائه‌شده از سوی سازمان منطقه آزاد اروند، دکتر دوستی بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌ها و استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای رفع دوگانگی مدیریتی تأکید کرد و گفت: پیشنهادات منطقه آزاد اروند می‌تواند مسیر تصمیم‌گیری را کوتاه‌تر و روند توسعه خرمشهر و آبادان را شتاب دهد. لازم است از ظرفیت‌های قانونی موجود برای رفع دوگانگی مدیریتی استفاده شود.

وی همچنین از مشارکت وزارت کشور در طرح نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی در منطقه آزاد اروند خبر داد و افزود: بهبود ناوگان حمل‌ونقل شهری یکی از پایه‌های توسعه پایدار در این منطقه است و وزارت کشور در این مسیر از برنامه‌های سازمان حمایت خواهد کرد.

در پایان، دکتر هاشمی، فرماندار خرمشهر نیز با تأیید مشکلات ناشی از دوگانگی مدیریتی در شلمچه، گفت: اجرای مدیریت واحد می‌تواند بسیاری از مشکلات اداری و عملیاتی منطقه را برطرف کرده و مسیر فعالیت‌های تجاری را هموار سازد.

بر اساس جمع‌بندی جلسه، مقرر شد کارگروهی مشترک میان وزارت کشور و سازمان منطقه آزاد اروند برای بررسی فنی و اجرایی طرح مدیریت واحد در شلمچه تشکیل شود.

