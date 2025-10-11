عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس:
ضرورت تعیین تکلیف مدیریت واحد در آبادان و خرمشهر
در نشست شورای معاونین و مدیران این سازمان با حضور تعدادی از نمایندگان فراکسیون محیط زیست و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در مرز بینالمللی شلمچه، خانم فلاحی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، بر لزوم تعیین تکلیف مدیریت واحد در شهرهای آبادان و خرمشهر و تسریع در روند توسعه منطقه تأکید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد اروند، فلاحی در این نشست اظهار داشت:
برای رفع دوگانگی مدیریتی در آبادان و خرمشهر، لازم است جلسهای با حضور وزرا و هیئت نمایندگان در تهران برگزار شود تا مشخص شود چه نهادی متولی اصلی حاکمیت در منطقه است و مسیر توسعه چگونه باید پیش رود.
وی در ادامه درباره پروژه راهآهن شلمچه–بصره افزود:
شرکت اسپانیایی متعهد شده است ظرف مدت ۲۶ ماه عملیات ریلگذاری این مسیر را به پایان برساند. این پروژه میتواند نقش مهمی در تقویت روابط اقتصادی و تسهیل تردد زائران بین ایران و عراق داشته باشد.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس همچنین با اشاره به مشکلات زیرساختی منطقه گفت:«شبکههای آبرسانی آبادان و خرمشهر فرسوده هستند و باید از طریق مسئولیت اجتماعی پالایشگاه نفت بازسازی و نوسازی شوند. این موضوع را در نشستهای آتی مجلس برای پیگیری جدیتر مطرح خواهیم کرد.
در ادامه این نشست، سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، از پیگیری اجرای ماده ۶۵ برنامه ششم توسعه خبر داد و گفت: پیگیری اجرای ماده ۶۵ برنامه ششم توسعه از اولویتهای ماست و پس از بازگشت به تهران، این موضوع در دستور کار فراکسیون قرار خواهد گرفت. همچنین با تدوین یک طرح جامع محیط زیست، تلاش داریم مسائل زیستمحیطی و مدیریت پسماند منطقه را بهصورت ساختاری و پایدار حل کنیم.
وی در خصوص حملونقل شهری نیز اظهار داشت: میتوان از مدلهای موفق کاهش آلودگی در کلانشهرهایی مانند تهران و اصفهان استفاده کرد. در صورت موافقت سازمان منطقه آزاد اروند، دولت از طرحهای نوسازی ناوگان حملونقل شهری در این منطقه حمایت خواهد کرد.
در بخش دیگری از این نشست، هوشنگ هادیانپور، عضو فراکسیون محیط زیست و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، ضمن تأکید بر ظرفیتهای راهبردی منطقه آزاد اروند گفت: منطقه آزاد اروند که با هدف تسهیل تبادلات کالا، جذب سرمایهگذاران و ایجاد اشتغال شکل گرفت، امروز پرجمعیتترین منطقه آزاد کشور است و نقش ویژهای در توسعه جنوب غرب ایران دارد.
وی افزود: کاهش تعرفه واردات، لایروبی رودخانه اروند و تقویت اختیارات مدیریتی منطقه از مهمترین اقداماتی است که میتواند به جذب سرمایهگذاران و افزایش کارآمدی اقتصادی کمک کند. همچنین توسعه گردشگری مذهبی در منطقه فرصتی ارزشمند برای ایجاد اشتغال و درآمد پایدار خواهد بود.