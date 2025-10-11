آغاز عملیات اجرایی پروژه بهسازی و تعریض مسیر معمره صنگور -منیخ در منطقه آزاد اروند
عملیات اجرایی پروژه بهسازی و تعریض مسیر معمره صنگورـمنیخ با اعتبار بیش از ۸۰ میلیارد تومان و با هدف ارتقای زیرساختهای حملونقل در محدوده منطقه آزاد اروند آغاز شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد اروند، مصطفی خانزادی مدیرعامل این سازمان در آیین کلنگزنی این پروژه اظهار داشت: اجرای پروژه بهسازی و تعریض مسیر معمره صنگور ـ منیخ از طرحهای مهم زیرساختی منطقه است که با هدف افزایش ایمنی تردد، کاهش زمان سفر و بهبود دسترسی روستاهای اطراف به مسیرهای اصلی اجرا میشود.
وی با بیان جزئیات فنی این پروژه افزود: در این طرح، مسیر به طول حدود ۲۱۰۰ متر در محدوده روستای صنگور لکهگیری و بهسازی خواهد شد و همچنین مسیر صنگور تا پل روی کانال مارد به طول تقریبی ۳۲۰۰ متر تعریض میشود.
خانزادی با اشاره به میزان اعتبار اختصاصیافته به این طرح گفت: برای اجرای پروژه بهسازی و تعریض مسیر معمره صنگورـ منیخ بیش از ۸۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده و بر اساس برنامهریزی انجامشده، عملیات اجرایی آن در مدت ۱۰ ماه به پایان خواهد رسید.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند در پایان تأکید کرد: توسعه راههای ارتباطی از مهمترین اولویتهای سازمان منطقه آزاد اروند است و اجرای این پروژهها علاوه بر بهبود کیفیت زندگی ساکنان، زمینهساز رشد اقتصادی و تسهیل دسترسی به مراکز خدماتی و تجاری منطقه خواهد بود.