مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس:
مطالبه عمومی ارسوندان احیای پردیس علوم پزشکی ارس است
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس در نشست با اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با اشاره به خاک گرفتن زیرساختهای پردیس ارس دانشگاه علوم پزشکی تبریز، خواستار احیای واقعی این پردیس شد.
به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، دکتر هادی مقدم زاده در نشست با اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی که با حضور معاونان وزارتخانههای علوم و آموزش و پرورش، نمایندگان مجلس، فرماندار جلفا و روسای دانشگاههای مستقر در ارس برگزار شد با اشاره به خاک گرفتن زیرساختهای پردیس ارس دانشگاه علوم پزشکی تبریز خواستار احیای واقعی این پردیس برای جلوگیری از خروج دانشجو و ارز و همچنین جذب دانشجویان بینالمللی شد.
مقدم زاده اولین و مهمترین موضوع را احیای پردیس علوم پزشکی ارس عنوان کرد و گفت: فلسفه وجودی پردیسهای دانشگاههای معتبر و مهم کشور در مناطق آزاد این است که ایجاد این پردیسها هم از خروج دانشجویان ایرانی و خروج ارز جلوگیری کنند و هم موجبات جذب دانشجوی خارجی و ورود ارز به کشور را از طریق مناطق آزاد فراهم کنند.
مقدمزاده به شکاف بین وضعیت موجود و مأموریت تعریفشده پرداخت و افزود: مطالبه عمومی ارسوندان این است که پردیس علوم پزشکی ارس که قبلاً فعال بوده مجدداً احیا شود. در حال حاضر به اسم پردیس ارس جذب دانشجو انجام میشود ولی دانشجوها در تبریز تحصیل میکنند و عملاً این همه زیرساخت و امکانات موجود در ارس خاک گرفته و بلااستفاده مانده است.
وی با ترسیم افق آینده اظهار داشت: اگر بخواهیم از نسل مناطق آزادی با تمرکز بر صادرات صنعتی به نسل هفتم با تمرکز بر حکمرانی هوشمند و نوآوری پیشرفته گذر کنیم باید با استفاده از ظرفیتهای مراکز دانشگاهی و پشتوانه علمی آنها جهت رسیدن به اهداف استفاده کنیم.
مقدم زاده تأکید کرد: خروجی ارتباط صنعت و دانشگاه در منطقه آزاد ارس باید خدمات و محصولاتی باشد که مزیتهای رقابتی در بازارهای بینالمللی داشته باشند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس با اشاره به اصلیترین مانع توسعه مناطق آزاد توضیح داد: مناطق آزاد مطابق با مأموریتهایی که دارند برای اینکه بتوانند در قامت واقعی خود ظهور کنند نیاز به تعریف یک نظام حکمرانی مطلوب دارند که عاری از قوانین دستوپاگیر سرزمین اصلی باشد. آنچه که مانع از تحقق اهداف مناطق آزاد شده است عدم اجرای صحیح قوانین مناطق آزاد است.
مقدم زاده با اشاره به وظیفه ذاتی قوه مقننه خواستار پیگیری اجرای دقیق ماده ۶۵ احکام دائمی توسعه و نیز ماده ۱ و ۲۷ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد کشور شد و افزود: قوانینی اتخاذ شده است که باعث شده مزیتهای قانونی مناطق آزاد زیر سؤال برود. بخشی از وظایف اصلی و ذاتی قوه مقننه نظارت بر حسن اجرای قوانین است و انتظار داریم در این خصوص نیز مجلس اقداماتی انجام دهد.
وی به طور مشخص به مشکل مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و یادآور شد: ما در منطقه آزاد ارس هر سه شرط مشمول نبودن مالیات بر ارزش افزوده را دارا میباشیم ولی متأسفانه علیرغم پیگیریهای مکرر اجرایی نمیشود و تقاضایی که دارم کمک به حل این مشکل است.
مقدمزاده با ترسیم نقشه راه توسعه منطقه آزاد ارس در چهار حوزه کلیدی تأکید کرد: منطقه آزاد ارس با ۲۵۰ واحد صنعتی فعال و ۱۷۰ واحد در حال احداث، صنعتیترین منطقه آزاد کشور می باشد؛ همچنین با برخورداری از اقلیم مناسب و منابع آبی پایدار به قطب کشاورزی و گلخانهای تبدیل شده است. این منطقه با موقعیت استثنایی در تقاطع کریدورهای ترانزیتی، ظرفیت بینظیر لجستیکی دارد و با اجرای طرحهای ۵۰۰ مگاواتی به زودی به قطب انرژیهای پاک شمال غرب کشور بدل خواهد شد.
مدیرعامل منطقه آزاد ارس در پایان تاکید کرد: منطقه آزاد ارس اولین صندوق پژوهش و فناوری را در بین مناطق آزاد کشور دارد و در حال حاضر ۱۸ شرکت دانشبنیان در منطقه مستقر و فعال هستند. تقاضا داریم صندوق پژوهش و فناوری ارس به عنوان صندوق پژوهش و فناوری مناطق آزاد کشور معرفی شود و نیز از سوی کمیسیون به میزان ۲۰۰ میلیارد تومان تأمین منابع شود تا بتواند با محوریت منطقه آزاد ارس از شرکتهای دانشبنیان کل مناطق آزاد کشور حمایت کند.