دستاوردهای کلیدی سفر کمیسیون آموزش مجلس به ارس؛
منادی: صندوق پژوهش و فناوری ارس با تزریق ۲۰۰ میلیارد تومان به صندوق مناطق آزاد ارتقا مییابد
رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی از مصوبۀ احداث هنرستان همجوار و ارتقا به سطح ملی صندوق پژوهش منطقه آزاد ارس در این منطقه خبر داد و اعلام کرد: با تزریق ۲۰۰ میلیارد تومان از سوی مجلس صندوق پژوهش و فناوری منطقه آزاد ارس تقویت و به صندوق پژوهش و فناوری مناطق آزاد کشور ارتقا مییابد تا با سرمایۀ تجمیعشده ۲۲۰ میلیارد تومانی خدمات خود را به کلیه شرکتهای دانشبنیان در تمام مناطق آزاد تعمیم دهد.
به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، در ادامه سفر کاری سهروزه اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی به آذربایجان شرقی، اعضای این کمیسیون روز جمعه هجدهم مهرماه در منطقه آزاد ارس حاضر شدند و در نشستی با حضور معاونان وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش، نمایندگان مجلس، مدیرعامل منطقه آزاد ارس، فرماندار جلفا و روسای دانشگاههای مستقر در ارس برگزار شد مهمترین تصمیمات و پیگیریهای حوزه آموزش و فناوری این منطقه را تشریح کردند.
علیرضا منادی در این نشست از تصمیمی کلان برای ارتقای نقش و ظرفیت صندوق پژوهش و فناوری منطقه آزاد ارس خبر داد و تصریح کرد: صندوق پژوهش و فناوری ارس که چندین سال است در منطقه آزاد ارس ایجاد شده است با تزریق ۲۰۰ میلیارد تومانی از سوی مجلس تقویت خواهد شد.
منادی از تصمیمی کلان در راستای حمایت مالی از این اکوسیستم نوآوری خبر داد و تصریح کرد : طی هماهنگیهای انجامشده با دکتر مسرور دبیر محترم شورایعالی مناطق آزاد کشور و با پیشنهاد و موافقت دکتر مقدمزاده مدیرعامل منطقه آزاد ارس، این صندوق با محوریت منطقه آزاد ارس، به صندوق پژوهش و فناوری مناطق آزاد کشور ارتقا مییابد. این نهاد مالی تقویتشده با سرمایهای بالغ بر ۲۲۰ میلیارد تومان به تمامی شرکتهای دانشبنیان مناطق آزاد کشور ارائه خدمت خواهد کرد.
منادی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع بسیار مهم حمایت از شرکتهای دانشبنیان پرداخت. وی با اشاره به بازدید از پارک علم و فناوری تبریز و توصیف آن به عنوان ضعیف، به ظرفیتهای درخشان منطقه آزاد ارس اشاره کرد و افزود: در منطقه آزاد ارس ۱۸ شرکت دانشبنیان وجود دارد که معادل ۱۸ واحد تولیدی بزرگ دانشبنیان هستند. همچنین بالغ بر ۴۰ شرکت فناور و خلاق و دانشبنیان نیز جزو زیرمجموعه مرکز رشد ارس هستند و از حمایتهای این مرکز بهرهمند میشوند. این اتفاق بزرگ و خوبی است.
وی در تحلیل این استقبال گفت: دسترسی آسانتر به بازارهای جهانی از طریق منطقه آزاد ارس همراه با مشوقها و مزیتهای اقتصادی تعریفشده برای شرکتهای دانشبنیان موجب شده است که نه تنها استقرار در این منطقه برای فعالان این حوزه بهصرفهتر باشد، بلکه بسیاری از شرکتها نیز برای بهرهمندی از این امتیازات، تمایل به تغییر ساختار و دانشبنیانسازی پیدا کنند.
منادی همچنین در این نشست از تصویب احداث هنرستان همجوار در منطقه آزاد ارس خبر داد و با اشاره به حضور وزیر آموزش و پرورش در تبریز افزود: فردا درخواست منطقه آزاد ارس را ارائه و مجوز لازم را از وزیر محترم اخذ خواهیم کرد.
رئیس کمیسیون آموزش مجلس با تحلیل آمارهای جمعیتی و تحصیلی منطقه بر ضرورت احداث دانشگاه فرهنگیان در منطقه آزاد ارس تاکید و اظهار داشت: با توجه به آمار دانشآموزان، جمعیت و میزان تحصیلات مردم و نیز آمار دانشجویان اگر در این منطقه دانشگاه فرهنگیان ایجاد شود قطعاً بازدهی خوبی خواهد داشت و شهرستانهای مرند، جلفا و هادیشهر میتوانند از این دانشگاه بهرهمند شوند.
رئیس کمیسیون آموزش مجلس موضوع احیای پردیس ارس دانشگاه علوم پزشکی تبریز را نیز از دیگر اولویتهای پیگیریشده عنوان کرد. وی خاطرنشان ساخت: با توجه به اینکه پیش از این مجوز این پردیس توسط منطقه آزاد ارس اخذ شده است، پیگیری میکنیم تا جذب دانشجو از طریق آزمون تخصصی برای پردیس ارس دانشگاه علوم پزشکی تبریز از این به بعد انجام گیرد و بتوانیم مجدداً این پردیس را با حمایت همهجانبه فعال کنیم.