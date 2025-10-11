کمیسیون آموزش مجلس از دستاوردهای فناورانه کشاورزی در منطقه آزاد ارس بازدید کرد
اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی امروز ضمن حضور در منطقه آزاد ارس از شرکتهای دانشبنیان پیشرو در حوزه کشاورزی پیشرفته در منطقه آزاد ارس بازدید و با حضور در مزار شهدای ۱۳۲۰ این منطقه به مقام شهدا ادای احترام کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی صبح امروز جمعه هجدهم مهرماه در ادامه سفر سهروزه کاری خود به استان آذربایجان شرقی با هدف ارزیابی دستاوردها و بررسی چالشهای حوزه فناوری و نوآوری وارد منطقه آزاد ارس شدند.
این هیأت بلافاصله پس از ورود به منطقه آزاد ارس از شرکتهای دانشبنیان پیشرو در حوزه کشاورزی پیشرفته از جمله شرکتهای ارس تارلا امیر و گوزل طبیعت ارس بازدید به عمل آوردند.
اعضای کمیسیون در ادامه این بازدیدها ضمن حضور در مزار شهدای ۱۳۲۰ منطقه آزاد ارس با تجلیل از مقام والای شهدا ادای احترام کردند.
پروژه شرکت گوزل طبیعت ارس در زمینی به مساحت ۲۲۷ هکتار و با سرمایهگذاری اولیه ۲۳ هزار میلیارد ریالی احداث شده است. این مجموعه پیشرفته با بهرهگیری از فناوریهای نوین به تولید انواع محصولات استوایی میپردازد که به کشورهای هدف صادر میشود.
مجتمع گلخانهای ارس تارلا امیر نیز در زمینی به مساحت ۸۰ هکتار در منطقه آزاد ارس احداث شده که ۵۷ هکتار آن به کشت گلخانهای اختصاص یافته است. این مجموعه با بهرهگیری از سیستم پیشرفته کشت هیدروپونیک و فناوریهای نوین توانسته است سالانه بیش از ۲۴ هزار تن انواع محصولات کشاورزی از جمله گوجهفرنگی، فلفل دلمهای و بادمجان را تولید کند. محصولات این مجتمع تحت برند اتاویتا به بازارهای بینالمللی مانند روسیه و کشورهای حوزه خلیج فارس صادر میشوند.
شایان ذکر است سفر به منطقه آزاد ارس بخشی از برنامه جامع سفر سهروزه اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس به آذربایجان شرقی است که از روز چهارشنبه شانزدهم مهرماه آغاز شده است. این سفر با هدف بررسی دستاوردها، چالشها و فرصتهای حوزههای آموزش، تحقیقات و فناوری در استان و بهویژه در منطقه آزاد ارس در حال انجام است.