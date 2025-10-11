حضور کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در منطقه آزاد ارس
اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی صبح امروز جمعه هجدهم مهرماه با هدف ارزیابی دستاوردها و بررسی چالشهای حوزه فناوری و نوآوری وارد منطقه آزاد ارس شدند.
به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی صبح امروز جمعه هجدهم مهرماه در ادامه سفر سهروزه کاری خود به استان آذربایجان شرقی وارد منطقه آزاد ارس شدند.
در آغاز این سفر یکروزه، هیأت پارلمانی در مراسم استقبالی که با حضور دکتر هادی مقدمزاده، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس، دکتر حبیبزاده، نماینده مردم مرند و جلفا و فرماندار شهرستان جلفا برگزار شد مورد استقبال قرار گرفت.
بر اساس برنامه اعلام شده اعضای کمیسیون در جریان این بازدید از شرکتهای دانشبنیان پیشرو در منطقه از جمله شرکتهای ارس تارلا امیر، مجتمع فولاد آذرآبادگان و گوزل طبیعت ارس بازدید به عمل خواهند آورد و در نشست تخصصی مرتبط با مأموریتهای این کمیسیون نیز حضور مییابند.
شایان ذکر است این سفر به منطقه آزاد ارس بخشی از برنامه جامع سفر سهروزه اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس به آذربایجان شرقی است که از روز چهارشنبه شانزدهم مهرماه آغاز شده است. از دیگر برنامههای این هیأت میتوان به نشست با روسای دانشگاههای استان، دیدار با فعالان صنعتی و اعضای اتاق بازرگانی تبریز، بازدید از پارک علم و فناوری، شرکت در نشست مشترک با وزیر و مدیران آموزش و پرورش استان و همچنین بازدید از دیگر طرحهای فناورانه اشاره کرد.
این سفر با هدف بررسی دستاوردها، چالشها و فرصتهای حوزههای آموزش، تحقیقات و فناوری در استان و بهویژه در منطقه آزاد ارس در حال انجام است.