مصوبه ویژه هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد انزلی برای تسهیل واردات و نوسازی ناوگان حملونقل و خدمات عمومی استان گیلان
تخفیف چشمگیر عوارض واردات تاکسی و اتوبوس در منطقه آزاد انزلی
بر اساس مصوبه هیئت مدیره سازمان و جهت نوسازی و ارتقای کیفیت ناوگان حملونقل عمومی استان گیلان، تخفیفات ویژهای برای عوارض واردات خودروهای شهری اعمال شد. این تصمیم با هدف ارتقای رفاه شهروندان، کاهش هزینههای عملیاتی ناوگان و افزایش بهرهوری خدمات شهری و روستایی استان اتخاذ شده است.
به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد انزلی، طبق مصوبه مذکور، عوارض واردات تاکسی و اتوبوس ۹۵ درصد کاهش یافته است . این سیاست حمایتی نشان از توجه ویژه سازمان منطقه آزاد انزلی به توسعه زیرساختهای حملونقل، امدادرسانی سریع و خدماترسانی مطلوب به هم استانی ها دارد و میتواند نقش مهمی در تقویت توان عملیاتی بخشهای حملونقل استان گیلان ایفا کند.
این تخفیفات فرصتی مناسب برای سرمایهگذاری بخش خصوصی در حوزه حملونقل و خدمات شهری را فراهم میکند و اجرای این طرح موجب بهبود کیفیت ناوگان،خواهد شد. همچنین با ورود خودروهای مدرن و استاندارد به ناوگان، سطح خدماترسانی به مردم و ایمنی شهروندان به طور چشمگیری افزایش خواهد یافت.
این اقدام در راستای سند توسعه منطقه آزاد انزلی و سیاستهای حمایتی سازمان از بخشهای حملونقل عمومی، صورت گرفته و انتظار میرود در کوتاهمدت و میانمدت، تغییرات قابل توجهی در کیفیت ارائه خدمات شهری، حملونقل استان گیلان مشاهده شود.
با اجرای این مصوبه، علاوه بر ایجاد انگیزه برای توسعه ناوگان شهری ، شاهد افزایش همکاری بخش خصوصی با شهرداریها و دهیاری ها زمینه برای تسهیل خدماترسانی بهتر و افزایش رضایتمندی شهروندان استان گیلان نیز فراهم خواهد شد.