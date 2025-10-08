خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مصوبه ویژه هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد انزلی برای تسهیل واردات و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل و خدمات عمومی استان گیلان

تخفیف چشمگیر عوارض واردات تاکسی و اتوبوس در منطقه آزاد انزلی

تخفیف چشمگیر عوارض واردات تاکسی و اتوبوس در منطقه آزاد انزلی
کد خبر : 1697260
لینک کوتاه کپی شد.

بر اساس مصوبه هیئت مدیره سازمان و جهت نوسازی و ارتقای کیفیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی استان گیلان، تخفیفات ویژه‌ای برای عوارض واردات خودروهای شهری اعمال شد. این تصمیم با هدف ارتقای رفاه شهروندان، کاهش هزینه‌های عملیاتی ناوگان و افزایش بهره‌وری خدمات شهری و روستایی استان اتخاذ شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد انزلی،  طبق مصوبه مذکور، عوارض واردات تاکسی‌ و اتوبوس ۹۵ درصد کاهش یافته است . این سیاست حمایتی نشان از توجه ویژه سازمان منطقه آزاد انزلی به توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، امدادرسانی سریع و خدمات‌رسانی مطلوب به هم استانی ها دارد و می‌تواند نقش مهمی در تقویت توان عملیاتی بخش‌های حمل‌ونقل استان گیلان ایفا کند.
این تخفیفات فرصتی مناسب برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه حمل‌ونقل و خدمات شهری را فراهم می‌کند و اجرای این طرح موجب بهبود کیفیت ناوگان،خواهد شد. همچنین با ورود خودروهای مدرن و استاندارد به ناوگان، سطح خدمات‌رسانی به مردم و ایمنی شهروندان به طور چشمگیری افزایش خواهد یافت.
این اقدام در راستای سند توسعه منطقه آزاد انزلی و سیاست‌های حمایتی سازمان از بخش‌های حمل‌ونقل عمومی، صورت گرفته و انتظار می‌رود در کوتاه‌مدت و میان‌مدت، تغییرات قابل توجهی در کیفیت ارائه خدمات شهری، حمل‌ونقل  استان گیلان مشاهده شود.
با اجرای این مصوبه، علاوه بر ایجاد انگیزه برای توسعه ناوگان شهری ، شاهد افزایش همکاری بخش خصوصی با شهرداری‌ها ‌‌و دهیاری ها زمینه برای تسهیل خدمات‌رسانی بهتر و افزایش رضایتمندی شهروندان استان گیلان نیز فراهم خواهد شد.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ