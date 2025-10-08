تخفیف چشمگیر عوارض واردات تاکسی و اتوبوس در منطقه آزاد انزلی

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، طبق مصوبه مذکور، عوارض واردات تاکسی‌ و اتوبوس ۹۵ درصد کاهش یافته است . این سیاست حمایتی نشان از توجه ویژه سازمان منطقه آزاد انزلی به توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، امدادرسانی سریع و خدمات‌رسانی مطلوب به هم استانی ها دارد و می‌تواند نقش مهمی در تقویت توان عملیاتی بخش‌های حمل‌ونقل استان گیلان ایفا کند.

این تخفیفات فرصتی مناسب برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه حمل‌ونقل و خدمات شهری را فراهم می‌کند و اجرای این طرح موجب بهبود کیفیت ناوگان،خواهد شد. همچنین با ورود خودروهای مدرن و استاندارد به ناوگان، سطح خدمات‌رسانی به مردم و ایمنی شهروندان به طور چشمگیری افزایش خواهد یافت.

این اقدام در راستای سند توسعه منطقه آزاد انزلی و سیاست‌های حمایتی سازمان از بخش‌های حمل‌ونقل عمومی، صورت گرفته و انتظار می‌رود در کوتاه‌مدت و میان‌مدت، تغییرات قابل توجهی در کیفیت ارائه خدمات شهری، حمل‌ونقل استان گیلان مشاهده شود.

با اجرای این مصوبه، علاوه بر ایجاد انگیزه برای توسعه ناوگان شهری ، شاهد افزایش همکاری بخش خصوصی با شهرداری‌ها ‌‌و دهیاری ها زمینه برای تسهیل خدمات‌رسانی بهتر و افزایش رضایتمندی شهروندان استان گیلان نیز فراهم خواهد شد.

